We Wrocławiu trwa zbiórka nasion warzyw dla Ukrainy

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu trwa zbiórka nasion warzyw do uprawy w przydomowych ogródkach. Trafią one do osób starszych na Ukrainie, które mimo trwającej wojny zostały w swoich domach.

Autor: PAP

Data: 11-05-2022, 12:40

Wrocław wspiera Ukrainę. / fot. unsplash

O organizowanej przez UPWr zbiórce poinformowała PAP rzeczniczka uczelni Małgorzata Moczulska. "To niezwykle potrzebna i ważna zbiórka, która - mamy nadzieję - pomoże przeżyć najbliższe miesiące osobom starszym w Ukrainie" - podkreśliła.

"To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia zbiórka, którą w ostatnim czasie organizujemy na uczelni, ale być może najbardziej przyrodnicza - kto, jak nie my, ma pomagać w uprawie warzyw?" -zwraca uwagę rektor UPWr prof. Jarosław Bosy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Wrocław wspiera Ukrainę

Akcję koordynują pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu. Prof. Monika Ziemiańska tłumaczy, że na jej potrzebę wskazali sami mieszkańcy Ukrainy. "Mamy kontakt z pracownikami uniwersytetu w Kijowie i wielu z nich mówiło nam, że na wioskach, gdzie trafia pomoc z Polski, starsze osoby pytają o nasiona warzyw. To dla nich nie tylko szansa na własną żywność w najbliższych miesiącach, ale rodzaj terapii. Zajmą głowę uprawą, podlewaniem... czymś innym niż myślenie o tym, co dzieje się w ich kraju" - wskazała prof. Ziemiańska.

Zbierane są nasiona popularnych warzyw, takich, które nie wymagają szczególnych warunków uprawy. To m.in. ogórki, buraki, słonecznik, marchew, kapusta, fasole, dynie, cukinia, pietruszka, koper, bób i cebula dymka.

Nasiona można zostawiać w specjalnych pojemnikach na portierniach uczelni, a także wysyłać pocztą na adres Uniwersytetu Przyrodniczego z dopiskiem "Biuro Promocji".

Zbiórka trwa do 19 maja, dzień później zebrane nasiona wyruszą do Ukrainy.