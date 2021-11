Webinar: Czy system Nutri-Score jest zagrożeniem dla naturalnych produktów?

25. listopada br. o godzinie 13:00 odbędzie się wspólny webinar z udziałem ekspertów i przedstawicieli branży rolno-spożywczej, we współpracy z Portalem Spożywczym. Jego tematem będzie system znakowania żywności Nutri-Score. Będziemy rozmawiać o jego wpływie na sektor rolno-przetwórczy i o konsekwencjach ewentualnego szerokiego wprowadzenia.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-11-2021, 11:46

Będziemy rozmawiać o wpływie systemu Nutri-Score na sektor rolno-przetwórczy

Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wprowadzenie wspólnego systemu oznaczania produktów spożywczych wartością odżywczą na froncie opakowania (FOPNL). Jednym z proponowanych rozwiązań jest wdrożenie systemu Nutri-Score, który jest obecny w kilku krajach UE. Został on opracowany przez prywatny francuski instytut naukowy i zgodnie z jego założeniami żywność otrzymuje oceny, w postaci pięciu kolorów – od zielonego do czerwonego oraz liter od A do E. W opinii znacznej części przedstawicieli branży, ekspertów i lekarzy system przyjął niekorzystne kryteria dla produktów rolnych, naturalnych, regionalnych, lokalnych, tradycyjnych i ekologicznych, czyli tych, które w ocenie dietetyków są produktami o wysokiej jakości odżywczej.

Przykładem takich produktów są np. soki, oleje i oliwy, miody, sery dojrzewające, produkty rybne, które często są promowane w ramach unijnych programów dot. produktów regionalnych, lokalnych, ekologicznych, czy z oznaczeniem pochodzenia geograficznego produktów rolnych.

Biorąc pod uwagę powyższe szczególnie dotkliwe skutki wprowadzenia tego oznaczenia na froncie opakowania, może odczuć krajowa branża owocowo-warzywna, ale również mleczarska, mięsna, czy olejarska, począwszy od rolników i sadowników po producentów przetworów. Lokalna produkcja, często stanowi źródło utrzymania setek tysięcy rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dlaczego niektóre organizacje branżowe i duża grupa eksperci uważa, że system Nutri-Score jest niekorzystny?

1) Nie ma dobrych lub złych produktów spożywczych, są jedynie prawidłowe lub nieprawidłowe diety. Dlatego ważne jest holistyczne podejście do oceny żywności i żywienia.

2) W prawidłowej diecie nie liczy się pojedynczy posiłek lub składnik odżywczy, a prawidłowe nawyki żywieniowe.

3) Istotne jest indywidualne dopasowanie diety, a przez to i produktów do wieku, aktywności i stanu zdrowia konsumentów, a nie ujednolicony system oceny produktu dla ogółu populacji.

4) System Nutri-Score zwalnia konsumentów z odpowiedzialności, proponując produkty do zakupu, a nie stymulując ich do lepszego zrozumienia zasad prawidłowego żywienia oraz oceny składu produktu, w celu preferowania produktów naturalnych i o krótkim składzie.

5) System Nutri-Score stygmatyzuje tradycyjne i lokalne diety, ukształtowane wokół typowych lokalnych produktów, np. sery, wędliny, pieczywo, lokalne specjały, które są częścią dziedzictwa kulturowego i społecznego małych i średnich społeczności.

Więcej na temat systemu Nutri-Score i jego wpływu na branżę będziemy rozmawiać podczas najbliższej bezpłatnej konferencji w dniu 25. listopada br. o godzinie 13, prowadzonej w wersji online w serwisie portalspozywczy.pl. Na tej konferencji przedstawiciele branży i eksperci powiedzą więcej na temat samego systemu, jak i jego wpływu na gospodarkę i konsumpcję, na cały profil żywieniowy, w przypadku jego wdrożenia. To dla naszej branży rolno-przetwórczej duże wyzwanie. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań poprzez stronę transmisji.