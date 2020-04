Wielka Brytania: dostawcy zaczęli racjonować sklepom dostawy pomidorów w puszkach

Niektórzy dostawcy puszkowanych pomidorów z Włoch (włoskie pomidory w puszkach to trzy czwarte brytyjskiego rynku) rozpoczęli racjonowanie produktu sklepom. Potwierdził to David McDiarmid, dyrektor Princes Group, do której to firmy należy marka Napolina. Princes Group chce w ten sposób zabezpieczyć się przed wyczerpaniem zapasów, nim w czerwcu zacznie się nowy sezon.

Nie da się rozpocząć produkcji bez nowych zbiorów, bo nie ma pomidorów i nic się z tym nie zrobi. Dodatkowy problem stwarza fakt, że zeszły sezon, z którego pochodzą obecnie sprzedawane pomidory, był słaby i zbiory były mniejsze o 20 procent. Oprócz tego wydajność zakładów puszkujących pomidory ogranicza fakt, że we włoskich fabrykach obowiązują ścisłe reguły dotyczące zachowywania dystansu pomiędzy pracownikami, co nie dziwi, biorąc pod uwagę skalę epidemii we Włoszech.

Więcej w "Rzeczpospolitej".