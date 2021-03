Wielkanocna #MasaInspiracjizHELIO

Kampania HELIO zwiększy wiosenną sprzedaż bakalii i mas do ciast polskiego producenta

Zaproś do kuchni bakalie HELIO i nowe PREMIUM masy krówkowe do ciast, a przekonasz się, jak w szybki i prosty sposób można przygotować wspaniałe domowe wypieki idealne na nadchodzące święta! Wystarczy, że zajrzysz nasz kanał na Youtube: HELIO–Bakaliowe_Klimaty, gdzie znajdziesz mas inspirujących wideo przepisów na wielkanocne ciasta! Z kolei o wyśmienity nastrój podczas przygotowywania tegorocznego świątecznego menu – zadba muzyczna lista przebojów HELIO, którą znajdziesz pod nazwą „Nastrojowe wypieki” na Spotify!

Tradycyjne ciasta i desery w nowoczesnym wydaniu przy aranżacji nastrojowych melodii to tegoroczny hit HELIO! Mazurki, babki, torciki bezowe, kajmakowe banoffee czy nowość – wielkanocne kruche babeczki z bakaliami i masą krówkową HELIO…

Mix pysznych składników + najlepsza jakość = wspaniałe wypieki w wersji PREMIUM!

Zadbaj w te święta o swoich najbliższych, zaproś ich do kuchni i przygotujcie wspólnie z HELIO wyjątkowe, bakaliowe pyszności w rytmie naszej muzycznej playlisty! ;-) Satysfakcja z wypieków gwarantowana!

Najnowszy wideo przepis na wielkanocne kruche babeczki PREMIUM z masą krówkową HELIO, które zachwycą wszystkich domowników!

https://www.youtube.com/watch?v=RMkTp3o6WsE

Na świątecznym stole nie może go zabraknąć! Mazurek śliwkowy, dzięki gotowej masie krówkowej HELIO, przygotujesz wielkanocne must – have ciasto w bardzo prosty i szybki, a efektowny sposób:

https://www.youtube.com/watch?v=lso8njHL5mw

Wielkanocne wypieki to także nasza szybka babka z miksem keksowym i masą krówkową HELIO, a jeśli szukasz wyjątkowego deseru dla swoich bliskich, przygotuj z HELIO kajmakowe banoffee lub pyszny, aksamitny torcik bezowy. Zajrzyj na kanał HELIO – Bakaliowe_Klimaty i zasmakuj się we wszystkich nastrojowych wypiekach z masą PREMIUM idealnych na co dzień i od święta!

