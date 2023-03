Wczesnowiosenny czas sprzyja osłabieniu organizmu czy tzw. chandrze. Jesteśmy osłabieni, ospali i apatyczni. Podobne objawy ma zespół wypalenia zawodowego, które dotyka wiele osób. Zamiast stosować używki, bądź syntetyczne leki psychotropowe, warto zainteresować się ziołami z grupy adaptogenów.

Różeniec górski /fot. pl.wikipedia.org/Jerzy Opioła, CC BY-SA 4.0

Wypalenie zawodowe i wiosenna chandra potrzebują wsparcia

Dane Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jednoznacznie wskazują, że pracownicy w Polsce są w czołówce narodów europejskich pod względem liczby przepracowanych godzin w ciągu roku. Więcej czasu w pracy spędzają tylko Maltańczycy, Grecy, Rumuni i Chorwaci. Od 2022 roku zwolnienia lekarskie wystawiane są również z przyczyny wypalenia zawodowego. Oznacza to, że pracownik może skorzystać z L4 w momencie, gdy jest przemęczony obowiązkami wykonywanymi na co dzień w warunkach długotrwałego stresu. Przepracowanie może mieć negatywny wpływ na codzienne wykonywanie zajęć służbowych i przyczyniać się do popełniania błędów.

Co to jest wiosenna chandra?

Zbliżone objawy ma tzw. wiosenna chandra – człowiek staje się ospały, zniechęcony i senny. Wiosenne przesilenie wiąże się z wyczerpaniem organizmu po zimowym wysiłku energetycznym czy nagłymi wahaniami pogody. Permanentny brak światła dziennego, wilgoć w powietrzu, brak ruchu ma negatywny wpływ na wydolność fizyczną i psychiczną.

Czym są adaptogeny i jak działają?

Pomocą mogą okazać się zioła adaptogenne. Jest to grupa roślin, która wspiera zdolności adaptacyjne organizmu do konkretnych warunków. Badania nad nimi rozpoczęto w Związku Radzieckim, gdzie przebadano ponad pięć tysięcy roślin z czego wybrano około trzydziestu. Pierwotnie miały one wspierać radzieckich żołnierzy oraz kosmonautów. Wynik badań odtajniono dopiero po rozpadzie ZSRR. Od tego czasu adaptogeny mogą służyć wszystkim.

Najbardziej znane adaptogeny to:

żeń-szeń,

eleuterokok kolczasty, nazywany także żeń-szeniem syberyjskim,

ashwagandha,

cytryniec chiński,

korzeń lukrecji,

wąkrotka azjatycja - gotu kola,

różeniec górski,

korzeń maca,

a także nasz polski traganek.

Każda z tych roślin ma nieco odmienne działanie. Korzeń maca reguluje doskonale pracę układu hormonalnego, ashwagandha – działa przede wszystkim uspokajająco, a cytryniec chiński wzmacnia organizm, działa jak afrodyzjak i regeneruje wątrobę.

W wiosennym osłabieniu czy wypaleniu zawodowym niezastąpiony jest różeniec górski, który jest nazywany ziołem dla tych, którym się nie chce.

Różeniec górski - właściwości

Jak podaje wikipedia, Różeniec górski to gatunek rośliny z rodziny gruboszowatych. Występuje na całym obszarze wokółbiegunowym – w Ameryce Północnej, Europie, Azji. W Polsce występuje wyłącznie w Sudetach i Karpatach, tylko na terenie parków narodowych.

Różeniec górski zwiększa zdolności przystosowawcze do warunków środowiska; podnosi zdolności tolerancji organizmu na czynniki stresowe; zmniejsza stan stresowy, usuwa depresję; zwiększa inteligencję kognitywną. Wspomaga uczenie, kojarzenie, koncentrację. Zwiększa wydolność psychofizyczną. Działa immunostymulująco. Polecany jest także jako naturalny doping sportowy.

Polecany jest w zaburzeniach pamięci, stanach stresowych czy depresyjnych. Pomaga w spadek aktywności życiowej. Wzmacnia organizm w zespołach otępiennych i miażdżycy, a także załamaniu układu odpornościowego. Wspiera dzieci młodzież oraz osoby starcze, które mają trudności przystosowawcze do otoczenia.

Różeniec górski – środki ostrożności

Zioło to odpowiednio stosowane daje wspaniałe rezultaty i wspiera ludzi w trudnych chwilach. Jednak w zły dawkowaniu lub niewłaściwym łączeniu może mieć poważne skutki uboczne. Przedawkowany różeniec powoduje niepokój, bezsenność, drżenie ciała oraz gonitwę myśli.

Różeńca górskiego nie należy łączyć z innymi substancjami o działaniu pobudzającym układ nerwowy, ponieważ mogłoby to spowodować jego nadmierne pobudzenie oraz wystąpienie stanów lękowych. Ponadto, po czterech miesiącach kuracji należy zrobić przynajmniej miesiąc przerwy.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą

