Wiśnie 2020: niskie ceny w skupach. Sadownicy chcą interwencji ministra!

Średnio 1,60 zł - tyle rolnik z województwa lubelskiego otrzymuje za kilogram wiśni. To zbyt mało by uprawa była opłacalna. Lubelskie to drugie zagłębie uprawy wiśni w kraju. Owoc ten jest bardzo wymagający. Gospodarstwa w większości są sprofilowane, więc cena na skupie owoców oznacza dla rolnika być albo nie być.

