Właściciela T.B. Fruit oskarżono o próbę fikcyjnego bankructwa i uchylenia się od spłaty kredytu

W dniu 15.02.20 r. Głównym Departamentem Śledczym Policji Ukrainy rozpoczęto dochodzenie karne w sprawie uchylenia się od spłaty kredytu przez spółki Jabłunewy Dar i Tank Trans, należące do grupy T.B. Fruit znanego na Ukrainie i w Polsce biznesmena Tarasa Barszczowskiego. Śledztwo zostało rozpoczęte na wniosek spółki Investohills Vesta, posiadającej prawa do uzyskania od spółek Jabłunewy Dar i Tank Trans należności według umów kredytowych między nimi a Delta Bankiem.

Całość sprawy nakreślił naszej redakcji Mykhailo Krasiuk reprezentujący spółkę inwestycyjną Investohills Vesta.

W roku 2015 ogłoszono upadłość Delta Banku, na ten czas jednego z trzech największych banków na Ukrainie. Wprowadzono tymczasową administrację, a kilka miesięcy później Narodowy Bank podejmuje decyzję o likwidacji Delta Banku. Fundusz gwarancyjny wypłaca pieniądze poszkodowanym klientom, w tym czasie, kiedy kredytobiorcy upadłego banku nie śpieszą się ze spłacaniem długów.

Jednym z kredytobiorców Delta Banku jest Taras Barszczowski, właściciel grupy T.B. Fruit. Należące do niego firmy Jabłunewy Dar i Tank Trans są winni banku ok. 250 mln euro. 7 listopada 2019 roku na otwartej aukcji prawo do roszczeń z tytułu zadłużenia firm Tarasa Barszczowskiego wykupuje firma inwestycyjna Investohills Vesta.

Zamiast wypłacić kredyt Barszczowski próbuje pozbyć się zadłużonych firm, w tym poprzez ogłoszenie upadłości za pomocą pozwów spółki siostrzanej.

Długi wyżej wymienionych firm w stosunku do Delta Banku były osobiście poręczone przez Tarasa Barszczowskiego. Zobowiązania właściciela grupy zostały uznane przez arbitraż. 12 marca 2020 roku stały Sąd Arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Inwestorów Ukrainy postanowił ściągnąć z Tarasa Barszczowskiego na korzyść Investohills Vesta należność w kwocie 75 mln euro — jako poręczyciela umowy kredytowej Delta Banku i Tank Trans.

W swoim zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa przedstawiciel Investohills Vesta opisuje mechanizm takiego bankructwa. Według niego, pomiędzy spółkami Jabłunewy Dar i T.B. Sad doszło do zawarcia prawdopodobnie fikcyjnych umów na zakup jabłek od 03.06.13 r. i 02.06.14 r.