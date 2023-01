Owoce i warzywa

Właściwości zdrowotne goździków - jak są fałszowane

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 14-01-2023, 12:57

Nieodłącznym elementem tzw. zimowej herbaty czy grzanego wina są goździki. Ta popularna przyprawa kuchenna jest także cennym surowcem zielarskim. Niestety bywa także często fałszowana. Jak rozpoznać czy kupione goździki są pełnowartościowe?

Goździki są często fałszowane /fot. Unsplash

Pochodzenie goździków

Oprócz herbaty i grzanego wina goździki dodawane są do pierników, kruchych ciasteczek, kompotów i wielu innych popularnych dań.

Przyprawa, którą znamy pod nazwą goździków, to suszone pąki kwiatowe drzewa goździkowca wonnego. Rośnie ono na terenach znajdujących się w strefie podzwrotnikowej, m.in. na Filipinach, czy w Indonezji i dochodzi do 20 metrów wysokości. Świeże pąki są barwy różowej, w trakcie suszenia ciemnieją, aż do znanego koloru rdzawobrązowego czy ciemnobrązowego.