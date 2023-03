Owoce i warzywa

Włochom potrzeba 40 tys. pracowników do zbioru owoców

Autor: PAP

Data: 10-03-2023, 14:33

Przed nadejściem lata we Włoszech potrzeba będzie 40 tysięcy pracowników do zbioru owoców, by uzupełnić poważny brak rąk do pracy, który dotknął gospodarstwa rolne przed rokiem i doprowadził do dużej utraty zbiorów. Sytuację tę przedstawił krajowy związek rolników Coldiretti.

Włochom potrzeba 40 tys. pracowników do zbioru owoców /fot. Unsplash