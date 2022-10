Chodzi o to, aby przywrócić tradycję i odnowić więzy z ziemią, zbierając oliwki z dziadkami i rodzicami- tak pomysł ten tłumaczą nauczyciele z liceum nauk ścisłych w miejscowości Grumo Appula koło Bari, gdzie jest wiele takich upraw w tym rolniczym regionie.

"Wielu uczniów pochodzi z rodzin hodowców oliwek, w naszych stronach czuje się bardzo mocno ten związek z ziemią i tylko młodzież niekiedy się tego wstydzi" - wyjaśniła ucząca w liceum Valeria Scaringella.

"W tym wieku - dodała - niezbyt to się docenia, a ja chciałabym, żeby uczniowie nauczyli się dostrzegać piękno w drzewku oliwnym i w tym, co robią, by pracowali i ubrudzili sobie ręce w dosłownym tego słowa znaczeniu".