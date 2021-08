Herbolario Industries chce inwestować w nowy zakład w Świętokrzyskiem

Włoska firma Herbolario Industries poszukuje w gminie Pińczów terenów pod budowę fabryki oraz uprawę roślin leczniczych - donosi echodnia.eu.

Autor: echodnia.eu / PP

Data: 23-08-2021, 12:56

Zioła lecznicze - nowa inwestycja w Świętokrzyskiem; fot. unsplash.com

Przedstawiciele firmy Herbolario Industries zwrócili się do Zarządu Województwa Swiętokrzyskiego o wsparcie przy uruchomieniu zakładu produkcyjnego zajmującego się ekstrakcją substancji czynnych z roślin leczniczych oraz ziół. Włoscy biznesmeni zainteresowani są nie tylko otwarciem w regionie nowoczesnej linii produkcyjnej, ale także uprawą roślin wykorzystywanych w produkcji.

Herbolario Industries - Włosi poszukują działki inwestycyjnej

Jak informuje wicemarszałek Renata Janik, przedsiębiorcy z Umbrii zwrócili się do Zarządu Województwa między innymi o pomoc w znalezieniu w regionie odpowiednio uzbrojonych terenów, na których mogliby wybudować hale produkcyjne, a także uprawiać rośliny wykorzystywane do ekstrakcji substancji aktywnych. Włosi planują nabyć działkę o powierzchni od tysiąca do pięciu tysięcy metrów kwadratowych oraz wydzierżawić grunty pod uprawę o powierzchni od 15 do 20 hektarów. Produkty finalne produkcji wykorzystywane będą w farmacji, przemyśle spożywczym, a także kosmetycznym.

W spotkaniu, które odbyło się w zeszłym tygodniu, uczestniczyła także prorektor do spraw nauki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach profesor Agnieszka Gałuszka. Podczas rozmów podjęto wątek dotyczący działalności badawczo-rozwojowej oraz potencjalnej współpracy Herbolario Industries z kielecką uczelnią.

Po zakończeniu rozmów wicemarszałek Renata Janik udała się z włoskimi biznesmenami do Morawicy oraz Pińczowa. Zapoznali się oni z propozycjami dotyczącymi działek inwestycyjnych przygotowanymi przez włodarzy tych gmin.