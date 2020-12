Wodorosty kelp mają tyle samo białka, co wołowina

Wody wokół niewielkiej wyspy Rathlin to siedlisko kelpu, który zawiera tyle samo białka, co wołowina i jest jednym z niewielu źródeł witaminy B12 pochodzenia niezwierzęcego. Co więcej, jego uprawa tworzy korzystne ekosystemy dla środowiska morskiego i pochłania duże ilości CO2.

CNN rozmawia z Kate Burns, założycielką firmy Islander Rathlin Kelp, która zajmuje się uprawą kelpu, i przetwarzaniem go w szereg różnych produktów spożywczych, takich jak makaron, pesto, tapenada czy salsa verde.

„Żadnych nawozów, pestycydów, herbicydów. […] To ważne, że możemy produkować żywność bogatą w składniki odżywcze” – powiedziała Kate Burns. Jak sugeruje, branża spożywcza ma duże możliwości rozwoju: „Zaskakujące jest, jak bardzo szefowie kuchni uwielbiają, gdy ludzie mówią o kelpie – jako nowej żywności – ale kiedy szukasz go w menu restauracji czy sklepach, wciąż go tam nie ma” – dodaje.

Burns, której rodzina pochodzi z Rathlin, zdała sobie sprawę z tego, że otaczające wyspę wody są idealne dla tych wodorostów. Co z kolei pozwala Islander Kelp uprawiać je przez cały rok i zbierać około 50 ton rocznie.

„Prąd Zatokowy sprawia, że temperatura morza waha się tutaj od 7 do 12 stopni Celsjusza w ciągu 12 miesięcy w roku” – mówi Burns.

Wykorzystanie do tej pory niespożytkowanego potencjału kelpu jest ważne nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego, ale jak podkreśla ONZ, może również pomóc w walce z kryzysem klimatycznym. Organizacja jednocześnie dba o to, aby siedlisko wodorostów było sprzyjające różnorodności biologicznej.

Chociaż światowy przemysł wodorostów podwoił swoje rozmiary w latach 2005 – 2015 i wyprodukował 33 miliony ton w 2018 roku, Burns twierdzi, że ta uprawa stanowi gospodarczą szansę także dla społeczności rybackich.

„Udowodniliśmy, że wodorosty z gatunku kelp mogą sobie poradzić w najtrudniejszych warunkach i przy bardzo niewielkich zasobach. Stworzyliśmy miejsca pracy i przemysł do ich uprawy. To musi się udać. To bardzo ważny artykuł spożywczy, coś w rodzaju zrównoważonego produktu spożywczego oraz przydatne źródło dla społeczności przybrzeżnych”.