- Podjęliśmy decyzję, że w I kwartale 2023 roku nie będziemy wprowadzać podwyżek. Mamy nadzieje, że to samo będziemy mogli powiedzieć w kolejnych kwartałach i przez cały rok utrzymamy ten sam poziom cen - mówi Krystian Krystoforski, manager ds. marketingu i PR Biurkom Flampol Sp. z o.o, właściciela marki Oryginalny Sok.

Krystian Krystoforski, manager ds. Marketingu I PR przyznaje, że covid, wojna, zmiany gospodarcze itp. to wszystko czynniki które powodują że żyjemy w ciekawych czasach/fot. PTWP

Za nami 2022 r. Czas więc na podsumowania. Zapytaliśmy Krystiana Krystoforskiego, manager ds. marketingu i PR Biurkom Flampol Sp. z o.o, właściciela marki Oryginalny Sok, jaki to był czas dla firmy.



- Bardzo ciekawy, intensywny, szybki ale finalnie jesteśmy z niego zadowoleni. Od 2020 roku firmy ale również konsumenci żyją w stanie ciągłej zmiany, niepewności, braku stabilności. Covid, wojna, zmiany gospodarcze itp. to wszystko czynniki które powodują że żyjemy w ciekawych czasach. W mijającym roku rozpoczęliśmy kampanie #myoryginalni w której szukamy definicji słowa ,,Oryginalność’’ poprzez rozmowę z Polkami i Polakami. W związku z tą kampanią zrealizowaliśmy szereg nowych działań i aktywności, które znacząco wpłynęły na wzrost rozpoznawalności naszej marki co przełożyło się na sprzedaż - wylicza.

Wojna, inflacja, rosnące koszty. "Wszystko to ma znaczący wpływ na biznes"

Jak Oryginalny Sok radzi sobie z wyzwaniami, które dotykają dziś wszystkich: wojna, inflacja, rosnące koszty. Jak to wszystko wpłynęło na Wasz biznes i na biznes spożywczy?

- Wszystkie te czynniki, które wymieniłaś mają znaczący wpływ na biznes. Nikt nie jest już zaskoczony kolejnymi podwyżkami wszystkich produktów, zastanawiamy się nie czy a kiedy kolejna podwyżka i jakiej wysokości tym razem. Naszym głównym założeniem jest to, że nie chcemy w jakikolwiek choćby minimalny sposób obniżać jakości naszych produktów, co znacząco wpłynęło by na oszczędności, dlatego tym bardziej trudne zadanie przed nami aby utrzymując jakość, nasz biznes był wciąż rentowny. Niestety w mijającym roku aż dwukrotnie dokonaliśmy podwyżki cen naszych produktów ale przede wszystkim szukamy oszczędności, optymalizacji w środku naszej organizacji. Optymalizacja procesu produkcyjnego, dokonywanie zakupów surowców, materiałów pomocniczych jednorazowo w zdecydowanie większej ilości, po to aby uzyskać jednostkową niższą cenę, inwestycja w odnawialne źródła energii to tylko niektóre przykłady działań które podjęliśmy w tym roku. W kwestii wyborów konsumentów zauważamy wybijający się trend w postaci tego że klient zdecydowanie bardziej świadomie podejmuje decyzje o zakupie, analizuje co w jakiej cenie może kupić, czyta etykiety aby sprawdzić za co konkretnie ma zapłacić daną cenę i czy ta cena jest adekwatna do jakości oferowanego produktu. Konsument zdecydowanie podejmuje mniej impulsywne decyzje zakupowe - zapewnia Krystian Krystoforski.

Oryginalny Sok: w I kwartale 2023 r. nie będziemy wprowadzać podwyżek

Jakie plany ma Oryginalny Sok na 2023 r. – a zapowiada się kolejny rok pełen wyzwań.

- Dzięki wdrożeniu wielu wewnętrznych działań w tym roku, podjęliśmy decyzję, że w I kwartale 2023 roku nie będziemy wprowadzać podwyżki. Mamy nadzieje, że to samo będziemy mogli powiedzieć w kolejnych kwartałach i przez cały rok utrzymamy ten sam poziom cen. Jaki to będzie rok? Rok 2023 to kontynuacja kampanii #myoryginalni. Poza tym dla naszych konsumentów przygotowaliśmy również kolejne nowości, zarówno nowe smaki jak i zupełnie nowe kategorie produktów - dodaje.

Jaki będzie 2023 rok?

- Będzie jeszcze trudniejszy niż 2022 r. Z jednej strony konsumenci chcą dbać o swoje zdrowie i szukają produktów z czystą etykietą i prostym składem ale z drugiej strony presja ekonomiczna będzie ogólnie obecna a ona teraz jest jednym z głównych czynników wpływających na podjęcie decyzji zakupowych. Mimo wszystko jesteśmy dobrej myśli - ocenia Krystian Krystoforski.

