Dla producentów majonezów Święta Wielkanocne to bez wątpienia czas żniw. Nie dziwi więc, że producenci właśnie w tym okresie intensyfikują swoją reklamową aktywność.

- Reklamy majonezów atakują nas ze wszystkich stron. Nie są one oczywiście w żadnym stopniu zaskakujące czy oryginalne. Producenci i ich marketingowcy stawiają na takie wartości jak tradycja, rodzina, smak znany od pokoleń itp. - dodaje - mówi Paweł Jaroszyński.

- W ostatnim czasie kontrowersje wzbudziła wysoka cena majonezu, która przed Wielkanocą skoczyła do góry i to właśnie ten temat sprawił, że o majonezie znowu jest głośno. W dobie szalejącej inflacji konsumenci będą wybierali po prostu tańsze produkty - twierdzi nasz rozmówca.

- Odnośnie odwiecznego sporu - Kielecki czy Winiary - to w zeszłym roku wydawało się, że majonez Kielecki znacznie zdystansuje swojego rywala ze względu na bojkot firmy Nestle, która wstrzymywała się z wycofaniem z Rosji. Badania sprzedażowe pokazały jednak, że nic takiego nie miało miejsca. Mało tego - wyniki sprzedażowe majonezu WIniary w porównaniu do Kieleckiego, poprawiły się. Myślę, że w tym roku trend się utrzyma - Kielecki wciąż będzie na nieznacznym prowadzeniu - mówi Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries.