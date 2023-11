Proste przewagi naszych owoców w eksporcie się skończyły. Koszty produkcji zrównały się z kosztami w innych krajach. Mamy możliwości rozwoju eksportu na rynki unijne i światowe ale musimy dać z siebie więcej – mówił Hubert Woźniak, prezes zarządu, Rajpol Sp. z o.o. podczas debaty „Koniec prostych przewag w branży rolno-spożywczej. Czas na eksport polskich marek i wartości” na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023.

Aby rozwinąć eksport musimy dać z siebie więcej /fot. PTWP

Szanse dla eksportu polskich jabłek

Zdaniem panelisty należy tworzyć marki owoców, postawić na jakość. Zarówno tą zewnętrzną, jak i wewnętrzną

Hubert Woźniak przyznał, że polskie owoce są obecne na półkach większości krajów europejskich i wielu krajów światowych, natomiast wszędzie tam jesteśmy postrzegani jako dostawca tańszych produktów, z niższej półki. Widzimy nasze szanse w rozwijaniu eksportu owoców na te „wyższe” półki.

- Na świecie jest wiele krajów które produkują mniej niż spożywają lub wcale nie produkują jabłek, na przykład Niemcy czy Skandynawia. To właśnie w takich krajach postrzegamy swoje szanse w rozwoju eksportu poprzez tworzenie wysokiej jakości oraz marki. W grupie producentów owoców Rajpol naczelnym projektem jest marka jabłek Pola. W tym postrzegamy szansę swoją oraz polskiego sadownictwa - dodał.

Wsparcie państwa w rozwijaniu eksportu

Podczas debaty został poruszony temat wsparcia państwa w rozwijaniu eksportu.

- Czym innym jest budowanie marki a czym innym, to czego oczekujemy od organów władzy państwowej, czyli pomoc w otwieraniu nam dostępów do rynków. Mamy w ostatnich latach duże zainteresowanie polskimi jabłkami z krajów Ameryki Południowej. Eksportujemy coraz więcej do Kolumbii, Panamy, Kostaryki. Mamy również zapytania od klientów z Brazylii, Ekwadoru czy Meksyku a tam nie ma możliwości eksportu polskich jabłek. Oczekiwalibyśmy wsparcia resortowego czy dyplomatycznego żeby móc eksportować nasze owoce na te rynki – przyznał panelista.

Zdaniem Huberta Woźniaka, polskie jabłko jest znane w Europie i świecie. - To jeden z naszych hitów eksportowych. Jednak to co warto podkreślić to to, że pomoc publiczna nie wykreuje marki jeśli my sami, sadownicy i firmy działające w tej branży nie stworzą oferty odmian, marek, jakości, którą oczekują klienci w Europie i na świecie. Mamy dużo do zrobienia. Musimy mieć stałą ofertę, dobrą jakość i odmiany które są pożądane przez cały rok. Niestety, większość pracy z tym związanej muszą wykonać sadownicy i przedsiębiorcy z branży – podsumował.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl