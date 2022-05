Wracają pokarmy dawnego świata

Coraz więcej osób zmaga się z dolegliwościami cywilizacyjnymi, na które nie potrafi odpowiedzieć konwencjonalna medycyna. Dlatego rośnie zainteresowanie naturalnymi metodami leczniczymi, a stąd krok do powrotu do starej, naturalnej diety – mówi Marek Siarkiewicz, właściciel firmy Pokarm Dawnego Świata.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 20-05-2022, 07:55

Wracają pokarmy dawnego świata, konsumenci szukają źródeł /fot. Unsplash

Skąd pomysł na nazwę firmy Pokarm Dawnego Świata?

Marek Siarkiewicz: Nazwa firmy sugeruje, że dostarczamy tylko produkty nie przetworzone wcale lub w małym stopniu - czyli takie, do jakich dostęp mieli nasi przodkowie. Chodzi o zainteresowanie ludzi tym, jak mogą zadbać o zdrowie lub je odzyskać dzięki spożywaniu tego, co nam oferuje natura.

Superfoods naszych przodków

Skąd zainteresowanie tym kierunkiem działalności?

Pierwotna misja firmy dotyczyła pomocy w naturalnym przywracaniu równowagi hormonalnej, szczególnie u mężczyzn. Według badań, w ostatnich kilkudziesięciu latach poziom testosteronu u mężczyzn spada z wiekiem o wiele szybciej niż u naszych przodków. Niesie to za sobą wiele negatywnych konsekwencji; może to być niska płodność, słabość fizyczna, trudności ze snem, niskie libido, rozdrażnienie i niezadowolenie.

Jesteśmy pewni, że warto próbować naturalnych produktów, metod leczenia, jak i edukować się w tym zakresie. Nie twierdzimy, że wysoko przetworzone suplementy, czy leki są nieodpowiednie. Żywimy natomiast przekonanie, że te superfoods które doceniali nasi przodkowie, z powodzeniem przysłużą się i nam, niekiedy z lepszym skutkiem, i z uniknięciem pewnych ryzyk i skutków ubocznych.

Zapomniana żywność dawnego świata

Jakie produkty dawnego świata są w ofercie i dlaczego akurat takie?

MS: W związku z potrzebą odpowiedzi na problem spadającego u mężczyzn testosteronu, jako pierwszy wprowadziliśmy do oferty pyłek sosnowy (czyli pyłek pochodzący z męskich kwiatostanów sosny, rozpylany przez nie na przełomie marca/kwietnia). Jest to surowiec mający korzenie w TCM (tradycyjna chińska medycyna), ale stosowany w historii ludzkości na całym globie, wszędzie tam, gdzie występują lasy iglaste.

Kolejna kategoria produktów to sproszkowane grzyby, również najszerzej stosowane w TCM. Są to soplówka jeżowata (widocznie poprawia efektywność pracy umysłowej, ale także trawienie), reishi (napar wspomaga zasypianie, uspokaja, oraz działa stymulująco na układ odpornościowy), cordyceps (m. in. zwiększa wytrzymałość podczas treningu).

Niedawno wprowadziliśmy także 3 rodzaje olejków CBD: z melisą, z ashwagandhą, bez dodatków (wspaniale wspomagają zasypianie, bez efektu porannego zmęczenia, mają także szereg innych właściwości).

