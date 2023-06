Owoce i warzywa

WSP „Społem”: nie jesteśmy dużą korporacją, ale mamy pomysł na rozwój

Autor: Tomasz Wolf

Data: 25-05-2023, 13:13

Od kiedy 1920 roku założono WSP „Społem”, w firmie zmieniło się wiele. - Historia niektórych naszych produktów sięga nawet 1959 roku. Od tego czasu umacniamy pozycję oraz rozwijamy portfolio wciąż nawiązując do tradycyjnych i niezmiennych receptur – mówi w rozmowie z DlaHandlu.pl Adam Jamróz, prezes zarządu WSP „Społem”.

WSP „Społem”: nie jesteśmy dużą korporacją, ale mamy pomysł na rozwój/fot. materiały prasowe

Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” to polska firma o 100-letniej tradycji. Co decyduje dziś o sukcesie na trudnym rynku, co okazało się najważniejsze dla WSP „Społem”?

Adam Jamróz: - Wieloletnią renomę zawdzięczamy przede wszystkim sprawdzonym recepturom – historia niektórych naszych produktów sięga nawet 1959 roku! W dobie wzrostu świadomości na temat żywności, kiedy wszyscy szukamy produktów maksymalnie naturalnych, nasza dbałość o jakość stanowi olbrzymi atut. Widać to gołym okiem w rankingach popularności. Wielu odbiorców i przedsiębiorców inspiruje także fakt, że pozostajemy spółdzielnią. To, co wydaje się być może anachroniczne i mało efektywne, doskonale sprawdza się w okresach ekonomicznych kryzysów. Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem” z Kielc, wraz z flagowym produktem, Majonezem Kieleckim, z powodzeniem konkuruje z przedsiębiorstwami o dużo większym kapitale. I to nawet w czasach recesji.