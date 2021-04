WSP Społem: Stawiamy na bezpieczeństwo i szerszą dystrybucję

Nowy prezes WSP Społem - Adam Jamróz - precyzuje cele na 2021 rok. Sa to: bezpieczeństwo produkcji i logistyki oraz poszerzenie dystrybucji.

- W związku z pandemią i z ograniczeniami z niej wynikającymi, w tym roku spodziewamy się dalszego zwiększenia udziału rynku e-commerce. Dlatego zamierzamy zintensyfikować działania skierowane do ostatecznego konsumenta bezpośrednio w świecie wirtualnym. Nasze działania chcemy dostosować do oczekiwań klientów, będziemy się tym także kierować przy podejmowaniu decyzji o rozszerzeniu portfolio produktów. Wprowadzenie nowości jest jednak uzależnione od sytuacji na rynku - zapewnia Adam Jamróz.

Jego zdaniem obecnie polski segment sosów zimnych znajduje się w relatywnie stabilnej sytuacji. Co więcej, w ostatnim okresie nastąpiło lekkie ożywienie popytu na tę kategorię. Trend ten szczególnie widać w przypadku produktów w opakowaniach plastikowych, których sprzedaż wzrasta do kilkunastu procent w skali roku, a zmiany te wynikają głównie z pojawienia się nowego pokolenia konsumentów.

Prezes WSP Społem zwraca uwagę, że w czasie pandemii zmieniło się podejście konsumentów do zakupów. - Większą popularność zyskały sklepy internetowe, ponieważ to właśnie tam wielu klientów zaczęło kupować produkty spożywcze. Nie było to jednak dla nas dużym zaskoczeniem, ponieważ rynek e-commerce od dłuższego czasu budzi nasze zainteresowanie. W ostatnim okresie czasu rozwój tego kanału dystrybucji po prostu bardzo przyspieszył. Zmiany preferencji zakupowych, które wynikają z sytuacji epidemiologicznej, stały się silnym impulsem do wzrostu. Dlatego sukcesywnie rozwijamy współpracę z partnerami z obszaru e-commerce, z którymi umowy zostały podpisane jeszcze przed pandemią. Aktywnie staramy się także pozyskiwać nowych. Duży nacisk kładziemy na dotarcie bezpośrednio do konsumentów, dlatego konsekwentnie realizujemy działania promocyjne – ze szczególnym uwzględnieniem internetu - dodaje prezes.

