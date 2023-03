- My jako firma rdzennie polska, która w kraju ma swoje fabryki, na szczęście nie musieliśmy podejmować drastycznych decyzji o zamykaniu produkcji na wschodzie. W momencie wybuchu wojny natomiast automatycznie zdecydowaliśmy się zakończyć długoletnią, dobrą współpracę handlową z rosyjskimi partnerami i zaprzestaliśmy wysyłać nasze produkty do Rosji. Niezależnie od aktualnej sytuacji priorytetowy jest jednak dla nas polski konsument - zapewnia.

Firma bacznie obserwuje jego zachowania, także w tak niestandardowych czasach jakich doświadczamy.

- Z naszych analiz wynika, że wojna w Ukrainie nie miała wpływu na jego profil. Jest taki sam jak przed wybuchem konfliktu, z jedną różnicą. Na pewno ostrożniej robi teraz zakupy. Związane jest to z rosnącą inflacją, która dotyka wszystkich – indywidualnych konsumentów oraz branżę. Stale obserwujemy rynek a przede wszystkim to w jaki sposób podwyżki cen produktów przekładają się na decyzje zakupowe. Na tej podstawie podejmujemy kolejne kroki, elastycznie dopasowując się do zmian. Zależy nam, aby nasi odbiorcy odczuli je w jak najmniejszym zakresie. Dlatego część dodatkowych kosztów wzięliśmy przez ten rok na swoje barki. Obecna sytuacja w kraju jest cały czas gospodarczo niestabilna. Trudno więc wyrokować co w kolejnych miesiącach przyniesie inflacja oraz jaki dalszy wpływ na gospodarkę będzie miał rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą. Na pewno będziemy się nadal starali dostosować w możliwie najlepszy sposób do aktualnego stanu rzeczy oraz potrzeb klientów - zapewnia Zbigniew Mojecki.