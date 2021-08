Wszystko, co chcecie wiedzieć o borówkach, ale boicie się zapytać

Ulubionym owocem Polaków są truskawki - tak wynika z sondaży. Z kolei dietetycy jako najlepszy owoc wskazują borówki. Dlaczego? Co w sobie ma takiego ten mały owoc o głębokim, niebieskim odcieniu?

Autor: PAP

Data: 09-08-2021, 15:34

Borówki są doskonałym źródłem wielu niezbędnych składników odżywczych, takich jak witaminy C i K czy manganu, a także dobrym źródłem błonnika pokarmowego/fot. shutterstock

Borówka to owoc, w produkcji i eksporcie którego Polska stała się w ostatnich latach potentatem i to na światową skalę. Coraz większa popularność tego owocu i szybko rosnący na nią popyt nie są przypadkowe. Biorą się przede wszystkim stąd, że borówki są zaliczane przez dietetyków i lekarzy do tzw. kategorii superżywności (superfood)- z uwagi na wyjątkowe walory odżywcze i zdrowotne.

Borówki - dlaczego warto je jeść

Borówki są nieocenione w zapobieganiu miażdżycy, cukrzycy, otyłości czy zespołowi metabolicznemu. Spowalniają procesy starzenia komórek, w tym mózgowych, działają przeciwwolnorodnikowo i ochronnie na struktury DNA. - Są produktem niskoenergetycznym o wysokiej gęstości odżywczej, bogatym w aktywne związki o działaniu prozdrowotnym, wielokrotnie wykazanym w badaniach naukowych - zapewnia dr Justyna Bylinowska, dietetyk i redaktor naczelna portalu Dietetycy.org.pl.

Niezwykłe walory żywieniowe i zdrowotne borówek potwierdzają liczne badania naukowe, a także publikacje i rekomendacje wielu uznanych instytucji zajmujących się żywieniem i zdrowiem publicznym z całego świata.

Głęboki, niebieski odcień borówek pochodzi od antocyjanów, czyli zawartych w tych owocach przeciwutleniaczy, które mogą pomóc chronić organizm nie tylko przed chorobami serca i rakiem, lecz także zmniejszać stany zapalne i wzmacniać funkcjonowanie układu immunologicznego. Badania sugerują również, że związki znajdujące się w borówkach mogą opóźniać skutki demencji naczyniowej i choroby Alzheimera – czytamy na stronie Mayo Clinic.

Więcej korzyści zdrowotnych, jakie może przynieść regularne jedzenie borówek, wskazuje m.in. amerykański rząd.

- Borówki są doskonałym źródłem wielu niezbędnych składników odżywczych, takich jak witaminy C i K czy manganu, a także dobrym źródłem błonnika pokarmowego. Jednocześnie, borówki obfitują w fitozwiązki, takie jak np. flawonoidy, dzięki którym owoce te wykazują działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne – informuje na stronie internetowej Agricultural Research Service działającego w ramach amerykańskiego resortu rolnictwa (US Department of Agriculture – USDA).

Walory borówek są promowane przez specjalistów ds. żywienia i zdrowia także w Polsce, podobnie zresztą jak i w całej Unii Europejskiej. W naszym kraju np. do jedzenia borówek, a także innych owoców jagodowych, od lat namawiają konsumentów nie tylko dietetycy i przedstawiciele resortu rolnictwa, lecz także m.in. naukowcy z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ), a nawet Główny Inspektorat Sanitarny.

Borówka - jakie ma właściwości

Jak wypowiada się o borówkach The European Food Information Council (EUFIC), czyli organizacja, której główną misją jest przekładanie „twardych” dowodów naukowych na informacje zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta oraz ich upowszechnianie – z korzyścią dla zdrowia publicznego?

EUFIC przekonuje, że borówki można zaliczać do kategorii superfood, z uwagi na siłę dowodów naukowych przemawiających za walorami zdrowotnymi tych owoców.

EUFIC potwierdza również, że borówki są tak zdrowe głównie za sprawą wysokiej zawartości antyoksydantów, wyjaśniając zarazem w prostych słowach, w jaki sposób substancje te wspierają nasze zdrowie.

Antyoksydanty (przeciwutleniacze) to cząsteczki, które chronią komórki organizmu przed szkodliwymi wolnymi rodnikami. Wolne rodniki pochodzą ze źródeł zewnętrznych, takich jak np. dym papierosowy czy alkohol, lecz są one także wytwarzane naturalnie w organizmie w ramach metabolizmu. Zbyt wiele wolnych rodników w organizmie może powodować tzw. stres oksydacyjny, który skutkuje m.in. uszkodzeniami komórek, co z kolei może prowadzić do rozwoju chorób związanych z wiekiem, takich jak np. nowotwory, cukrzyca typu 2 czy choroby serca - informuje EUFIC.