Już za kilka dni Polacy pójdą do urn zagłosować na swoich kandydatów w wyborach parlamentarnych. W tym roku walka toczy się nie tylko o wynik głosowania, ale także o frekwencję i udział w wyborach jak największej rzeszy Polaków.

Czy warto brać udział w wyborach? Po co idę na wybory 2023?

- Truizmem jest stwierdzenie, że każdy biznes narażony jest na szereg ryzyk, w tym politycznych. Niezależnie czy działamy zatem w branży spożywczej, czy innej to wynik wyborów parlamentarnych implikował będzie realne konsekwencje dla nas i naszych biznesów, począwszy od tych najbardziej oczywistych, tj. makroekonomicznych i prawnych. Jeżeli zatem każdy z nas ma możliwość mitygowania tych ryzyk, to oczywistym jest, że powinien taką próbę podjąć. Metaforycznie sprowadzając tę kwestię do codziennych wyborów zawodowych, kto z nas nie chce zabrać głosu na spotkaniach w sprawie kluczowych decyzji, które dotyczą nas lub powierzonych nam obszarów. Rezygnując z udziału w takim spotkaniu, sami rezygnujemy z szansy na przeforsowanie najkorzystniejszej z naszego punktu widzenia opcji, choć nie zawsze doskonałej. Zachęcam zatem do własnych „politycznych analiz SWOT” i oddania głosu w niedzielnych wyborach parlamentarnych - mówi nam Grzegorz Sobociński, prokurent kierownik biura zarządu i Marketingu Helio.