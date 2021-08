Wydatki Polaków na żywność bio dużo poniżej średniej europejskiej

Pomimo dużego potencjału polskiego rynku żywności ekologicznej, poziom sprzedaży w naszym kraju odbiega od reszty Europy. Przeciętny Polak rocznie na jedzenie bio wydaje ok. 36 zł. Średnia europejska to 346 zł - wynika z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce” przygotowanego przez Koalicję na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 12-08-2021, 12:55

Przeciętny Polak rocznie na jedzenie bio wydaje ok. 36 zł. Średnia europejska to 346 zł; fot. unsplash

Polska na tle Europy i świata

Jak wynika z danych za 2019 rok, przeciętny Polak w ciągu roku na jedzenie bio przeznaczył 36 zł, podczas gdy Europejczyk średnio 346 zł. Łącznie w tym okresie na żywność ekologiczną wydaliśmy w sumie 1,36 mld zł, czyli tylko 0,5% całej kwoty przeznaczanej rocznie w kraju na jedzenie. Zajęliśmy tym samym 14. miejsce pod względem wielkości sprzedaży produktów spożywczych bio wśród krajów europejskich. W tym samym czasie w całej Europie sprzedaż żywności ekologicznej osiągnęła prawie 205 mld zł, a na świecie ponad 482 mld zł.

- Rośnie świadomość polskich konsumentów na temat zalet produktów żywnościowych rolnictwa ekologicznego. Nadal jednak wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę jak bardzo różnią się od konwencjonalnego jedzenia. Brak pozostałości sztucznych nawozów i środków ochrony roślin są kluczowe. Dzięki temu nasza żywność posiada dużo większą zawartość m.in. witamin i minerałów, proces produkcji odbywa się w ściśle określonych warunkach, a regularne restrykcyjne kontrole dają pewność najwyższej jakości. To powoduje, że często produkt bio jest nieco droższy, ale świadomy klient częściej będzie się decydował na taką żywność, bo ma ona pozytywny wpływ na nasze zdrowie – mówi Łukasz Gębka; Prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ekologiczni liderzy

Wśród największych europejskich rynków żywności ekologicznej wyróżniają się przede wszystkim Niemcy i Francja, w których sprzedaż takich produktów przekracza 50 mld zł. Kolejni są Włosi, którzy na certyfikowane produkty wydają ponad 16 mld zł, a następnie Szwajcaria, Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania.

Polska odbiega od średniej unijnej także jeżeli chodzi o udział gruntów przeznaczanych pod rolnictwo ekologiczne. W całej Europie zajmują one 8,1% powierzchni, natomiast nad Wisłą ten odsetek oscyluje wokół 3,5%. Najwięcej takich upraw w całej powierzchni rolnej mają Austria (26,1%), Estonia (22,3%) i Szwecja (20,4%). Poniżej 20%, ale wciąż wysoko w klasyfikacji są Szwajcaria, Czechy, Włochy, Łotwa i Finlandia.