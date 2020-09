Wyłudzono128 mln zł dofinansowania z ARiMR na uprawę marchwi

"Istotą działalności grupy przestępczej nie była deklarowana wspólna produkcja rolna, ale wykorzystanie istniejących mechanizmów prawnych w celach przestępczych ukierunkowanych na uzyskanie dla jej członków nienależnych korzyści majątkowych w znacznych rozmiarach" - zaznaczono w środowym komunikacie PK.

Oskarżonym grozi do lat 15 pozbawienia wolności. Są to osoby w wieku od 34 do 72 lat, mieszkańcy województw: kujawsko-pomorskiego, śląskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Oskarżeni działali od 2008 r. do 2012 r. w okolicach Lęborka w województwie pomorskim. Według ustaleń, główny oskarżony Andrzej L. wraz m.in. z Henrykiem Cz., Eweliną Cz., Kariną M., Grzegorzem S. utworzyli w lipcu 2008 r. grupę producentów rolnych, która zadeklarowała uprawę marchwi. "Grupa producentów rolnych zobowiązała się do prowadzenia rolnej działalności gospodarczej o charakterze wytwórczym w taki sposób, żeby stworzyć organizację producencką. Działalność rolna dofinansowywana była przez ARiMR, a wymogiem uzyskania dofinansowania z ARiMR było utrzymanie określonej wysokości produkcji rolnej" - zaznaczyła PK.

Jak przekazała prokuratura w celu spełnienia tego wymogu "tworzono i fałszowano dokumenty przekazania, zakupu i sprzedaży płodów rolnych oraz środków trwałych". "Na podstawie nierzetelnych faktur dotyczących nabycia składników majątkowych lub ich wartości spółka otrzymywała z ARiMR zwrot części poniesionych kosztów związanych z nabyciem tych składników majątkowych" - ustalono.

"W toku postępowania ustalono jeszcze szereg innych działań polegających między innymi na wyłudzeniach nienależnego zwrotu podatku, nierzetelnym prowadzeniu ksiąg, posługiwaniu się dokumentami poświadczającymi nieprawdę, wyłudzaniu kredytów, które wskazują na przestępcze uzyskiwanie nienależnych świadczeń z ARiMR oraz nienależnego zwrotu podatku VAT" - przekazali śledczy.

Łącznie - według wyliczeń - grupa wyłudziła z Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowanie w kwocie nie mniejszej niż 128 mln zł oraz nienależny zwrot podatku VAT w wysokości 40 mln zł. "Oskarżonym zarzuca się, że z popełnienia przestępstw osiągnęli korzyść majątkową w łącznej wysokości 190 mln zł" - ocenia prokuratura.