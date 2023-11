Owoce i warzywa

Wyprawy na zbiory szafranu coraz popularniejszą formą turystyki

Wyprawy na zbiory szafranu to coraz popularniejsza forma turystyki jesienią we Włoszech. Trzeba wstać wcześnie rano, by obserwować zbiory tej najdroższej przyprawy na świecie i uczestniczyć w jej dalszym przygotowaniu. Wycieczka kończy się degustacją dań z jej dodatkiem.

Wyprawy na zbiory szafranu coraz popularniejszą formą turystyki; fot. shutterstock