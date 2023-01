Zastąpienie żywności z supermarketu samodzielnie wyprodukowanymi warzywami z korytarza swojego bloku – takie rozwiązanie chcą zbadać z mieszkańcami Łodzi naukowcy z polsko-norweskiego projektu SmartFood. Wnioski można zgłaszać do 10 stycznia.

Wyprodukują żywność na korytarzu swojego bloku. Pierwszy taki projekt w Polsce. fot. mat. pras.

Łodzianie wyprodukują żywność w korytarzu swojego bloku?

Zastąpienie żywności z supermarketu samodzielnie wyprodukowanymi warzywami z korytarza swojego bloku – takie rozwiązanie chcą zbadać z mieszkańcami Łodzi naukowcy z polsko-norweskiego projektu SmartFood. Wspólnie z łodzianami badacze chcą przetestować innowacyjne kabiny hydroponiczne, zasilane energią słoneczną i wodą deszczową. Łódzkie wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą już zgłaszać się na gospodarzy żywego laboratorium SmartFood.

Celem projektu SmartFood jest współtworzenie i testowanie z mieszkańcami miasta rozwiązań służących całorocznej, zrównoważonej i bezpiecznej produkcji i konsumpcji żywności. Projekt jest finansowany z Funduszy Norweskich i budżetu RP za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Wspólnie z partnerami z Norwegii postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele – wyjaśnia mgr inż. Łukasz Gontar, naukowiec z Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, które jest liderem projektu. – Chcemy, aby samodzielna produkcja jedzenia zachęciła mieszkańców Łodzi do przestawienia się na zdrowsze nawyki żywieniowe. Chodzi nam nie tylko o zmniejszenie uzależnienia od handlu detalicznego żywnością, która jak wszyscy obserwujemy jest coraz droższa. Zależy nam też na tym, żeby ograniczyć marnotrawienie pożywienia i namówić mieszkańców do lepszego poznania sąsiadów.

Żywność wytwarzana w budynkach mieszkalnych przyszłością miast?

Idea projektu powstała podczas warsztatów IdeaLab, które odbyły się na początku 2020 roku z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Norweskiej Rady Badań. Wśród członków wydarzenia byli przyszli liderzy projektu, reprezentujący Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z Konstantynowa Łódzkiego, Politechnikę Krakowską, Akademię Pedagogiki Specjalnej, Norweski Instytut Badań Powietrza, Instytut Badawczy Norwegii Zachodniej oraz Norweską Szkołę Biznesu, BI. Organizatorzy zaprosili ekspertów z różnych dziedzin nauki z Polski oraz Norwegii, aby odpowiedzieli na pytanie – co zrobić, aby miasta przyszłości były lepsze?

– Podczas burzy mózgów z kolegami z Norwegii zauważyliśmy, że istotna część żywności spożywanej przez mieszkańców miast jest obecnie transportowana na duże odległości, co wiąże się z emisją znaczących ilości gazów cieplarnianych – opowiada dr inż. Joanna Bąk z Politechniki Krakowskiej – Spożywamy produkty niekoniecznie pierwszej świeżości, które często są przetworzone i wypełnione składnikami, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie - uważa.

Norwegia i Polska wspólnie przeciwko marnowaniu żywności

– Także w Norwegii, mieszkańcy miast bardzo często sięgają po jedzenie zapakowane w plastik, który stwarza problemy środowiskowe na wysypiskach i w oceanach – dodaje dr Mari Hanssen Korsbrekke z Instytutu Badawczego Norwegii Zachodniej – Niestety spora część jedzenia jest marnotrawiona, co negatywnie odbija się nie tylko na środowisku, ale przede wszystkim na kieszeniach gospodarstw domowych. W projekcie SmartFood wspólnie z partnerami z Polski chcemy opracować i przetestować nowe rozwiązania, które mogą ograniczyć te problemy.

Na czym będzie polegał projekt Smart Food w Łodzi?

Projekt rozpoczął się we wrześniu 2021 roku. Aktualnie trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia badań w „Żywym Laboratorium SmartFood”, które w przyszłym roku zostanie zorganizowane w jednym z łódzkich bloków mieszkalnych.

Zespół naukowców i inżynierów zainstaluje w przestrzeniach wspólnych bloku 20 SmartFood Kabin do prowadzenia indywidualnych upraw roślin jadalnych. Powstaną także wspólne dla mieszkańców dwie instalacje: energetyczna i wodna, które umożliwią pozyskiwanie energii słonecznej i wody deszczowej. Uprawy będą więc autentycznie ekologiczne. Przez rok potrwają testy z udziałem 20 rodzin, które zdecydują się na korzystanie ze SmartFood Kabin i udział w eksperymencie. Uczestnicy badań będą mieli okazję sami produkować sałatę, pomidory i inne warzywa. Dostaną także dostęp do aplikacji mobilnej SmartFood, dzięki której nie tylko podejrzą parametry swojej uprawy, ale także otrzymają sugestie kulinarne i dietetyczne.

Uczestnicy badań dostaną dostęp do aplikacji mobilnej SmartFood, dzięki której nie tylko podejrzą parametry swojej uprawy, ale także otrzymają sugestie kulinarne i dietetyczne. fot. mat. pras.

Jak można zgłosić się do programu Smart Food?

Zainteresowanych projektem twórcy zapraszają na polską wersję strony internetowej www.smartfood.city, gdzie władze łódzkich wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mogą zgłosić swoje zainteresowanie współpracą z naukowcami nad testowaniem innowacji SmartFood w korytarzach swojego bloku.

Nabór chętnych do goszczenia żywego laboratorium SmartFood potrwa do 10 stycznia 2023 r. do godz. 16. Następnie do zgłaszania się do udziału w bezpośrednich testach zostaną zaproszeni mieszkańcy wybranego bloku. Dzięki dofinansowaniu projektu z Funduszy Norweskich oraz z budżetu RP, udział w projekcie jest bezpłatny.

Program skierowany jest do władz Wspólnoty lub Spółdzielni Mieszkaniowych, a także mieszkańców miast aglomeracji łódzkiej (Łódź, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Lutomiersk, Pabianice, Rzgów, Tuszyn lub Zgierz).

SmartFood Urban Living Lab - nie tylko żywność

SmartFood Urban Living Lab to projekt, który dotyczy nie tylko żywności. Program składa się z 4 komponentów:

SmartFood Kabiny - 20 indywidualnych instalacji hydroponicznych do produkcji własnej żywności w korytarzach bloku przez mieszkańców + dla chętnych: indywidualna mini-instalacja do produkcji owadów dopuszczonych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności do spożycia przez ludzi;

SmartFood Woda - wspólny system zbierania i wykorzystywania lokalnie dostępnej wody deszczowej;

SmartFood App - 12-miesięczny program integracji mieszkańców i zmiany ich nawyków żywieniowych w kierunku zrównoważonej i zdrowej diety z wykorzystaniem SmartFood App;

SmartFood PV - wspólna instalacja fotowoltaiczna do pozyskiwania lokalnie dostępnej energii ze słońca.

Co otrzymają uczestnicy programu SmartFood?

Na co mogą liczyć wspólnoty zakwalifikowane do programu?

Wspólnoty goszczące SmartFood Urban Living Lab otrzymają instalację fotowoltaiczną o wartości ok. 90 000 zł, w pełni sfinansowaną przez SmartFood, a także instalację pozyskiwania i wykorzystywania wody deszczowej o wartości ok. 100 000 zł, w pełni sfinansowana przez SmartFood. Po zakończeniu projektu, obie instalacje pozostaną we Wspólnocie Mieszkaniowej.

W budynkach powstanie także instalacja i materiały do uprawy roślin, umożliwiające wytworzenie istotnych ilości żywności na własne potrzeby spożywcze (np. sałata, jarmuż, pomidory) w pełni sfinansowana przez SmartFood.

Organizatorzy projektu zapewniają m.in. zwrot kosztów za energię elektryczną niezbędną do utrzymania instalacji hydroponicznych przez 12 miesięcy.

Szczegółowe wymogi techniczne i organizacyjne, harmonogram projektu dostępne są na stronie smartfoodcity.pl

