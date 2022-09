To 26. edycja Wystawy Grzybów Puszczy Białowieskiej; jej organizatorem jest Białowieski Park Narodowy (BPN). W latach 2020-2021 wystawy nie udało się zorganizować - najpierw z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, a w ubiegłym roku z powodu stanu wyjątkowego obowiązującego na obszarze przygranicznym i obejmującego również Białowieżę.

W tym roku wystawę przygotowali specjaliści z Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, który ma siedzibę w Hajnówce. Są na niej pokazywane nie grzyby kapeluszowe, ale bezblaszkowe grzyby nadrzewne, które można znaleźć w Puszczy Białowieskiej, a których podstawową rolą w ekosystemie jest rozkład martwego drewna.

Ze względu na panującą suszę część okazów została zebrana w ostatnich dniach w puszczy, a część pochodzi ze zbiorów INL.

To niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć w jednym miejscu pospolite i rzadkie grzyby nadrzewne o kopytowatych, półkowatych czy tapetowanych owocnikach, a wszystkie z Puszczy Białowieskiej. Są to bowiem gatunki do odszukania tylko w lasach naturalnych z dużą ilością martwego drewna

- powiedziała PAP Barbara Iwaniuk, kierownik działu naukowo-edukacyjnego BPN.