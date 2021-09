Wyższe zbiory warzyw mogą osłabić wzrost ich cen

W ostatnich miesiącach utrzymuje się wzrost cen warzyw, co wynika z ich niższych tegorocznych zbiorów. Skala dalszego wzrostu cen zależeć będzie od ostatecznej wielkości zbiorów warzyw późnych - oceniają analitycy Credit Agricole.



Autor: Credit Agricole

Data: 24-09-2021, 14:04

Utrzymuje się wzrost cen warzyw; fot. unsplash.com

Uwzględniając warunki pogodowe w okresie sierpień-wrzesień mogą one nieco poprawić sytuację podażową. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen owoców i warzyw są warunki agrometeorologiczne w kolejnych kwartałach.

Zbiory warzyw w 2021 roku

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 30.07.2021, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosą ok. 3,9 mln t (-2% r/r), a tym samym ukształtują się poniżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Chłodna i deszczowa wiosna opóźniła i wydłużyła w czasie siewy warzyw oraz utrudniała terminowe wykonywanie niezbędnych zabiegów agrotechnicznych. W kolejnych miesiącach wystąpił deficyt opadów. Dopiero miesiące letnie przyniosły poprawę warunków agrometeorologicznych. Zbiory kapusty oceniane są na około 700 tys. t, kalafiorów na ok. 145 tys. t, cebuli na ok. 630 tys. t, marchwi na ok. 630 tys. t, buraków ćwikłowych na ok. 240 tys. t, ogórków na ok. 120 tys. t, a pomidorów na ok. 160 tys. t. Zbiory pozostałych warzyw gruntowych szacuje się na ok. 1,2 mln t. Zgodnie z prognozą IERiGŻ tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtują się na poziomie ok. 1,2 mln t (+1,3% r/r). Produkcja pomidorów spod osłon wyniesie ok. 675 tys. t (+0,7% r/r), a ogórków spod osłon ok. 295 tys. t (+1,7% r/r).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów warzyw poznamy 30 września.