Ceny jajek rosną na potęgę, i bywa, że sztuka potrafi kosztować już złotówkę. Na rynku nie brakuje jednak alternatyw jaj. Wprawdzie nie każda z nich nadaje się do wszystkiego, warto jednak dać im szansę. Jednym z popularnych zamienników jest aquafaba.

Ceny jajek szaleją, ale jest alternatywa

Zgodnie z monitoringiem cenowym prowadzonym przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz (KIPDiP) w trzecim tygodniu sierpnia tego roku za klatkowe jajo klasy M płacono w skupie 40 groszy. Takie samo jajo kosztowało w trzecim tygodniu grudnia 70 groszy. Eksperci Izby nie spodziewają się, aby w krótkim czasie sytuacja mogła się poprawić.

Izba w ostatnich dniach sierpnia ubiegłego roku wydała publiczne ostrzeżenie przed tym, że – jak pisała - „za kilka miesięcy, późną jesienią i zimą, jaja w Polsce oraz w Europie mogą być wyjątkowo drogie. Ich ceny mogą być wyższe od obecnych nawet o kilkadziesiąt procent.”

Stan na koniec stycznia 2023? Według koszyka cen portalu dlahandlu.pl za jedno jajko płacimy średnio 76 gr, najmniej - 56, a najwięcej - złotówkę.

Wegańskie zamienniki jajek

Tymczasem na rynku z powodzeniem stosowane są zamienniki jak, które mogą zastąpić je w niektórych daniach. Należą do nich np. nasiona chia, mąka z tapioki czy też woda z ciecierzycy, nazywana aquafaba.

Co to jest aquafaba?

Ta ostatnia powstaje po ugotowaniu ciecierzycy (a czasem innych strączków, w tym niektórych rodzajów fasoli) lub też może być zalewą po konserwowej wersji rośliny (najczęściej puszkowanej lub tez sprzedawanej w słojach). Jest uwielbiana przez wegetarian i wegan i z powodzeniem stosowana w kuchni wielowymiarowo.

Potrafi emulgować w majonez, jest spoiwem dla ciast (w tym naleśnikowego), ubija się na sztywną pianę (jak białka jaj) po zredukowaniu na małym ogniu, dzięki czemu można z niej przygotować kremy, biszkopty, desery, bezy, a nawet lody. Ubijać ja należy jednak mikserem, gdyż wymaga znacznie większego zaangażowania energii niż ubijanie kurzych jaj.

Jak smakuje aquafaba?

W smaku aquafaby zdecydowanie można wyczuć ciecierzycę. Aby zneutralizować ten posmak stosuje się cukier i inne wyraziste składniki, jak np. czekoladę.

Aquafaba to przede wszystkim białko i skrobia, nie zawiera glutenu i jest niskokaloryczna (17 kcal w 100 g). W 100 g aquafaby znajdziemy 3 g węglowodanów, 1 g białka i tyle samo tłuszczu, a także minerały, takie jak wapń (7,3 mg), sód (3,2 mg) i żelazo (0,5 mg).

1 jajko to ok. 3 łyżki aquafaby, a biorąc pod uwagę same białko - dwie.

