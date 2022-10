Zarząd Foodwell weźmie udział w kilku panelach dyskusyjnych w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Artur Gajewski, członek zarządu Foodwell, weźmie udzial w sesji "Rynek żywności roślinnej – perspektywiczna nisza rozpycha się w mainstreamie", która odbędzie się 7 listopada 2022 w godzianch: 15:30-16:45.

Podczas panelu zostaną poruszoe takie tematy jak m.in.:

Do udziału w sesji zostali zaproszeni również (kolejność alfabetyczna):

° Iga Czubak, prezes, Apollo Roślinny Qurczak®

° Jan Kisielewski, Head of Foresight, Żabka Polska

° Mateusz Kowalewski, prezes, Hortimex Sp. z o.o.

° Karolina Kubara, wiceprezes, Kubara Sp z o.o., współwłaścicielka marki Dobra Kaloria

° Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl)

Moderacja: Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager, RoślinnieJemy

Z kolei Marian Owerko, prezes zarządu Foodwell (Bakalland), weźmie udział w debacie inauguracyjnej: Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna.

Główne zagadnienia sesji:

Do udziału w sesji zostali zaproszeni również (kolejność alfabetyczna):

Rozmowa 1:1: Jakub Borowski, główny ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Rozmowa 1:1 Marika Knorr, Head of Sustainability and Communication, CCL Label

° Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, Żabka Polska

° Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

° Paweł Nowak, prezes, Goodvalley, producent marki, Dolina Dobra

° Marian Owerko, prezes zarządu, Bakalland SA

° Robert Wawro, dyrektor operacyjny, Grupa Maspex, członek zarządu, CEDC International Sp. z o.o.

Moderacja: Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl

Michał Czerwiński, CEO, Purella Superfoods jest prelegentem sesji "Gorączka przejęć, czyli co wywołało falę konsolidacji", która odbędzie się 7 listopada 2022, w godz. 11.30-13.00.

Główne założenia panelu:

● Wielkie połączenie – koniec pandemii uruchomił falę konsolidacji na rynku żywności

● Rynek M&A – sektor spożywczy w trendzie wznoszącym

● Zmiana generacyjna w firmach rodzinnych – przed nami konsolidacyjny boom?

● Polskie firmy food and retail – jaki apetyt mają fundusze private equity?

Rozmowa 1:1

° Rafał Brzoska, CEO, prezes zarządu, InPost Sp. z o.o., inwestor, FoodWell

Do udziału w sesji zostali zaproszeni również (kolejność alfabetyczna):

° Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG w Polsce

° Tomasz Stamirowski, partner zarządzający, Avallon

° Sylwester Strużyna, prezes zarządu, Bioplanet

° Łukasz Targoszyński, partner, Baker McKenzie

Moderacja: Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl

Bakalland łączy się z firmą Purella Superfoods i zmienia nazwę na FoodWell. - Stawiamy na żywność roślinną, prozdrowotną i funkcjonalną. To strategia długofalowa, ale oczywiście w jedności siła, również tej biznesowej. Łatwiej będzie przetrwać razem chociaż przed nami bardzo ciężkie czasy - mówi nam Marian Owerko, założyciel Bakallandu, CEO FoodWell (Bakalland).

Marian Owerko podkreśla, że połączone marki Bakalland i Purella będą funkcjonować bez zmian i rozwijać dotychczasowe brandy i produkty. Firmy i brandy Bakalland i Purella będą działać w ramach nowej grupy FoodWell. To nowa marka korporacyjna a nie nowy brand na opakowaniach.

FoodWell czyli Bakalland z Purellą zamierzają wejść na rynek roślinnych zamienników. Skąd zainteresowanie tym sektorem?

- Potrzeby i oczekiwania klientów się zmieniają, więc producenci spożywczy muszą ewoluować. Obserwujemy to, co dzieje się na bardziej rozwiniętych rynkach i bez wątpienia zyskującym na popularności trendem są roślinne zamienniki mięsa i mleka. Będziemy inwestować w tę kategorię i rozwijać własne produkty. Zamierzamy robić to stopniowo bo trend jest widoczny i bardzo ciekawy. Ciekawe jest to, że w zamiennikach batonów czekoladowych jesteśmy od 12 lat a już w zamiennikach kawy - produkując kawę zbożową Anatol od ...1816 r. Zamierzamy więc nawiązać do tradycji ale zgodnie z trendami. W tej chili mamy w portfolio pięć marek - więc nowa kategoria nie zmieni naszego postrzegania, mimo że jest bardzo istotna - zapewnia Marian Owerko.