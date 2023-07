Z wyglądu roślina ta jest znana prawie każdemu, niewiele osób jednak zna jej nazwę, a ledwie garstka wie jak smakuje.

Mowa o komosie białej, której inna nazwa brzmi lebioda. Jest to gatunek rośliny jednorocznej zaliczany w różnych systemach klasyfikacyjnych do rodziny komosowatych, czyli jest to krewna znanej komosy ryżowej.

Przysmak tzw. dzikiej kuchni

Komosa biała, choć w powszechnej świadomości jest kojarzona jako chwast i z tej racji zwalczana przez ogrodników i rolników, jest rośliną jadalną. Zdaniem prof. Łukasza Łuczaja, znanego botanika, jest to najsmaczniejsze polskie dzikie warzywo.

Do spożycia poleca się przede wszystkim młode rośliny, które nie przekroczyły 15 cm wysokości. Zawierają one: białko, węglowodany, błonnik, witaminy A, B, C oraz K, a także potas, fosfor, wapń, żelazo i cynk.

Listki komosy mają łagodny szpinakowy smak, a młode pędy pachną jak szparagi. Po ugotowaniu lub uprażeniu jadalne są również nasiona komosy.

Jak przyrządzić komosę białą?

Prof. Łuczaj zaleca by komosę ugotować lub sparzyć wrzątkiem, aby pozbyć się saponin, które mogą działać fotouczulająco. Po ugotowaniu, roślinę wato przepłukać wodą, a potem można oddać się fantazjom kulinarnym – może posłużyć jako dodatek do sałaty, sałatek, sosów, makaronów, naleśników, zapiekanek, ziemniaków, koktajli czy sosów. Zastosowanie jest zbliżone do szpinaku czy szczawiu. Zupa z lebiody jest cenionym daniem wegetariańskim.

Komosa w ziołolecznictwie

Oprócz tego, że jest to roślina jadalna, jest również lecznicza. Wprawdzie obecnie lebiody używa się rzadko lub wcale nie stosuje się w ziołolecznictwie, co nie oznacza, że nie jest ona ziołem skutecznym. Ma ona wiele cennych właściwości, które mogą się przydać. W literaturze zielarskiej wymienione są następujące działania lebiody:

udrażniające drogi oddechowe przy przeziębieniu, grypie, zapaleniu oskrzeli, astmie i gruźlicy,

odkażające, szczególnie przy infekcjach dróg moczowych i kamicy moczowej,

oczyszczająco przy problemach z przemianą materii, pomaga pozbyć się toksyn

uspokajające i wzmacniające dla układu nerwowego, dlatego w przypadku długotrwałego, nasilonego stresu

wspiera pracę wzroku, szczególnie przy krótkowzroczności i dalekowzroczności

wspomaga leczenie celiakii.

Używana jest także zewnętrzne do okładów z naparu - może pozytywnie wpłynąć na gojenie się ran, oparzeń oraz stanach zapalnych skóry.

Jak stosować komosę białą?

W zielarstwie stosuje się łagodny napar – łyżeczkę suchego ziela zalać wrzątkiem i zaparzać pod przykryciem.

Warto zaznaczyć, że w większych ilościach może mieć ona szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Przede wszystkim niebezpieczne są starsze liście i nasiona komosy białej. Nie wchodząc w szczegóły, przedawkowanie tej rośliny może skutkować złym samopoczuciem, biegunką, drgawkami czy rozmaitymi reakcjami alergicznymi.

Gdzie nie zbierać komosy białej i ziół w ogóle

Lebioda powinna być zbierana z dala od dróg i spalin, które mogą osadzić się na roślinie. Należy unikać zbierania jej również na polach uprawnych, gdyż komosa biała absorbuje z gleby azotany, zawarte w środkach chemicznych do nawożenia roślin uprawnych.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą i dietetykiem

