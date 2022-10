Dodał, że przejęcie szkoły przez resort rolnictwa zapewni szkole stabilizację funkcjonowania, a ta jest niezbędna dla jej dalszego rozwoju.

Od roku prowadziliśmy rozmowy z ministerstwem rolnictwa na temat przekazania Zespołu Szkół Ogrodniczych do prowadzenia przez to ministerstwo. Dwa tygodnie temu otrzymaliśmy aprobatę dla naszego wniosku. Wspierała nas w tych rozmowach pani europoseł Elżbieta Rafalska i jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bo bez jej aktywności tego projektu by nie było

- powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.