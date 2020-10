Ziemniaki – ważny produkt w diecie wegańskiej

Weganizm to wykluczenie z codziennego menu mięsa i produktów pochodzenia zwierzęcego - mleka i produktów nabiałowych, a także jajek i miodu.

- Dieta wegańska pomaga zapobiegać wielu chorobom, zwłaszcza tzw. cywilizacyjnym, i może przyczyniać się do utrzymania prawidłowej masy ciała. Niestety wiele osób na takiej diecie popełnia różnego rodzaju błędy żywieniowe, które mogą prowadzić do poważnych niedoborów pokarmowych. Wyeliminowanie produktów odzwierzęcych wymaga szukania ważnych składników odżywczych w produktach pochodzenia roślinnego. Najczęstszym błędem osób przechodzących na weganizm jest brak wiedzy dotyczącej tego, jak zastąpić produkty pochodzenia zwierzęcego, oraz skupianie się na drugorzędnych sprawach, jak suplementacja, zamiast na bilansowaniu diety roślinnej – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, specjalistka ds. żywienia.

Co zamiast mięsa? Podstawą diety wegańskiej są warzywa i owoce, rośliny strączkowe, produkty zbożowe, orzechy i pestki. Włączając do codziennej diety składniki ze wszystkich wymienionych powyżej grup, możemy zapewnić organizmowi wszelkie niezbędne składniki odżywcze.

Główne produkty, które zasilają dietę wegańską i są traktowane jako główne źródło białka, to warzywa strączkowe. Choć są zdrowe i zawierają ważne składniki odżywcze, mogą powodować dyskomfort ze strony przewodu pokarmowego. Ważnym, a często niedocenianym produktem w diecie wegańskiej są ziemniaki. Z jednej strony są kwalifikowane jako warzywo, które zgodnie z Piramidą Zdrowego Odżywiania stanowi podstawę diety (również wegańskiej). Zaopatruje organizm też w łatwo przyswajalne węglowodany, które powinny stanowić około 40% dostarczanej w codziennym jadłospisie energii.

Ziemniaki mają sporo witaminy C, dostarczają również znaczne ilości witamin z grupy B, które stają się niezbędne przy eliminacji produktów odzwierzęcych. Ważnym składnikiem odżywczym bulw ziemniaka jest białko — mimo że występuje w niewielkiej ilości (ok. 2%), odznacza się wysoką wartością biologiczną. Jest ono źródłem aminokwasów egzogennych, takich jak leucyna, lizyna, fenyloalanina, treonina, których organizm człowieka nie potrafi syntetyzować. Natomiast są one niezbędne do produkcji hormonów, prawidłowego działania układu nerwowego i przemiany materii.