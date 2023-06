Dioryt sp. z o.o. przejmuje wyłączną kontrolę nad Iglotex S.A. z siedzibą w Skórczu poprzez nabycie 50 proc. akcji spółki. Dotąd Dioryt sprawował nad Igloteksem kontrolę wspólną wraz z funduszem Penta Investments. Co ta zmiana właścicielską oznacza faktycznie i fizycznie dla Igloteksu?

- Po 12 latach wspólnego, udanego rozwijania organizacji wraz z funduszem Penta Investments, 100% akcji wraca do założycieli Igloteksu. Dla organizacji, pracowników, właścicieli to bardzo ważne wydarzenie. Z perspektywy działalności operacyjnej zmiana ta nie wpłynie istotnie na funkcjonowanie firmy. Akcjonariusze sprawowali funkcje nadzorcze poprzez uprawnienia rady nadzorczej. Działalność operacyjną prowadził zarząd - mówi nam Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Iglotex.

Jaka jest obecnie struktura właścicielska firmy?

Od czwartku 22.06.2023 r. 100% akcji należy do spółki Dioryt, kontrolowanej przez Małgorzatę i Tadeusza Włodarczyków.

Czy i co się zmieni jeśli chodzi o wielkość zatrudnienia, kadrę zarządzającą, kierunek rozwoju, strategię plany - po zmianie właściciela Igloteksu?

- Jedyne zmiany osobowe, jakie nastąpiły to te związane ze zmianą akcjonariatu i radą nadzorczą. Inne, w najbliższym czasie, nie są planowane. W związku z wieloma rynkowymi zmianami i wydarzeniami, które w ostatnich latach miały miejsce, takimi jak budowa nowej fabryki, pandemia, inflacja, przyspieszająca cyfryzacja, w najbliższym czasie rozpoczniemy prace nad aktualizacją strategii rozwoju dla naszej grupy - dodaje prezes Igloteksu.

Jaki Iglotex ma plan na lato 2023?

- Dystrybucyjna część naszego biznesu weszła w szczyt sezonu – zarówno w obszarze działalności detalicznej, jak i gastronomicznej. Koncentrujemy się na realizacji planów komercyjnych dla obu kanałów sprzedaży. Wysokie ceny energii, zapowiadane wzrosty kosztów płacy, czy zmiany na rynku tradycyjnej, małoformatowej sprzedaży detalicznej, stawiają przed dystrybutorami ogromne wyzwania. Fabryki przygotowują się do sezonowego zwiększenia skali produkcji. Fabryka frytek w Tarnowie za miesiąc zacznie przerób nowego surowca. Z dużym niepokojem przyglądamy się sytuacji na rynku ziemniaka. Mimo ogromnych wzrostów cen surowca możemy stawić czoła ograniczonej podaży ze strony farmerów, co spowodowane jest m.in. suszą i opóźnieniem w wegetacji. Fabryka w Skórczu jest w trakcie kontraktacji warzyw na kolejny sezon. Tu niestety sytuacja jest podobna. Doświadczamy jej w codziennych zakupach świeżych warzyw i owoców. Trudno znaleźć warzywo czy owoc, które nie byłoby istotnie droższe niż rok temu. W kategorii mrożonej pizzy uruchamiamy czwartą brygadę, by wejść w ciągły, siedmiodniowy tryb pracy. Przygotowujemy inwestycję w rozbudowę mocy jednej z linii produkcyjnych - wylicza Maciej Włodarczyk.