- Rozpoczęcie współpracy z Wege Siostrami to możliwość dotarcia do dużej grupy wegan. Jesteśmy bardzo zadowolone z tej możliwości – mówi Agnieszka Sawicka, współwłaścicielka firmy Zmiany Zmiany.

Zmiany Zmiany rozpoczęły współpracę z Wege Siostrami/fot. materiały prasowe

Zmiany Zmiany rozpoczęły współpracę z Wege Siostrami. Co zainspirowało Panie do stworzenia tego żeńskiego kwartetu, co zyskają na tym obie firmy?

Z Wege Siostrami poznałyśmy się podczas targów. To one zainicjowały współpracę, rozszerzając asortyment swojego sklepu internetowego o inne wegańskie produkty, w tym nasze batony. Jest to obopólna korzyść - ich Klienci mogą zakupić wegańskie słodkości przy okazji zamawiania ich produktów. Dla nas jest to możliwość dotarcia do dużej grupy wegan, którzy nie zawsze będą chcieli u nas zakupić pojedyncze sztuki batonów, natomiast chętniej to zrobią przy okazji zakupu wegańskich serów. My jesteśmy bardzo zadowolone z rozpoczęcia tej współpracy, bardzo cenimy Wege Siostry i ich produkty.

Czy współpracując z Wege Siostrami ograniczycie się do udostępnianie produktów obu firm w sklepach internetowych, czy może stworzycie wspólnie jakieś wegańskie przekąski? Jaki zakres współpracy przewidujecie?

Na naszym sklepie nie sprzedajemy na razie innych produktów poza naszymi batonami, dlatego póki co tylko nasze produkty są dostępne w sklepie internetowym Wege Sióstr. To początek naszej współpracy, zobaczymy jak się potoczy ona dalej.

Jak oceniają Panie obecną kondycję rynku produktów wegańskich?

Produkty wegańskie i zdrowa żywność zawsze będą miały swoich zwolenników, zwłaszcza że nadal panuje trend na zdrową żywność i czytanie składów. Nasze batony nie są jednak produktami pierwszej potrzeby, a jedynie zdrowszymi wersjami przekąsek i słodyczy, więc szybciej podlegają wahaniom popytu. Niemniej ciągle rozwijamy dystrybucję, otwieramy nowe kanały dystrybucji i docieramy do nowych klientów.







