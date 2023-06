Firmy cukrownicze Südzucker, Nordzucker i Pfeifer & Langen mają zapłacić odszkodowanie gigantowi spożywczemu Nestlé i mleczarni Alois Müller w wyniku wieloletnich porozumień kartelowych. Tak orzekł Sąd Okręgowy w Mannheim w dwóch postępowaniach pilotażowych.

Cukrowy kartel. Zapadł wyrok na wielkie cukrownie; fot. unsplash.com / Mae Mu

Cukrowa zmowa cenowa. Giganci zapłacą odszkodowania

Jak doniosła niemiecka agencja prasowa dpa, wielcy producenci cukru, Südzucker, Nordzucker i Pfeifer & Langen, mają zapłacić milionowe odszkodowania, ponieważ po porozumieniach kartelowych ustalali zbyt wysokie ceny cukru. Sąd okręgowy w Mannheim orzekł w piątek, że Nestlé Deutschland AG ma prawo do około 8,4 miliona euro, a Molkerei Alois Müller GmbH & Co. KG - około 6,3 miliona euro plus odsetki.

Wyroki nie są jeszcze prawomocne, ponieważ stronom przysługuje apelacja - powiedział rzecznik sądu.

Zmowa cenowa na rynku cukru. Pozwy producentów żywności i napojów

Procesy są dwoma procesami pilotażowymi. Według sądu w Sądzie Okręgowym w Mannheim toczy się około 40 pozwów antymonopolowych różnych producentów żywności i napojów. Żądają łącznie kilkuset milionów euro.

W swoich wyrokach sąd stwierdził, że ceny cukru przetworzonego w Niemczech były o około 2 procent wyższe od 1997 do września 2009 z powodu kartelu cukrowego.

Producenci zaprzeczyli, jakoby ich klienci ponieśli jakiekolwiek szkody.

Cukrowy kartel. Na czym polega zmowa cenowa niemieckich producentów?

W 2014 roku Bundeskartellamt (niemiecki organ ds. konkurencji) nałożył grzywny w wysokości 280 mln euro na producenta Südzucker z Mannheim, Nordzucker z Brunszwiku oraz Pfeifer & Langen (Diamant-Zucker) z siedzibą w Kolonii za uzgodnienia cen cukru. Z punktu widzenia urzędu przedsiębiorstwa uzgadniały obszary sprzedaży, kwoty i ceny na okres kilku lat do 2009 r. W tamtym czasie Nordzucker mógł skorzystać z pewnego rodzaju programu łagodzenia kar, więc uszło mu to na sucho. Südzucker musiał zapłacić 200 mln euro, resztę firma z Kolonii.

