Znasz się na burakach? Czy botwina, botwinka i boćwina to to samo?

Autor: Witold Stech

Data: 24-11-2022, 07:35

Wszystkie trzy słowa, używane potocznie mają wiele wspólnego z czerwonym burakiem. Co jednak wspólnego ze sobą mają botwina, boćwina i botwinka? Czy to to samo? Sprawdzamy 24 listopada, gdyż dziś świętujemy Dzień Buraka.

Liście i korzenie popularnego w Polsce buraka ćwikłowego to botwina. | fot. Shutterstock