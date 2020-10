Zrzeszenie Producentów Papryki RP o nowym ministrze: często osoba z zewnątrz jest w stanie więcej zobaczyć niż my sami

- Nowy minister rolnictwa - po owocach go poznamy. A bardziej dokładnie po funkcjonowaniu rynków rolnych w Polsce w najbliższych latach. Trudne zadanie stoi przed osobą która chyba nie była nawet członkiem komisji rolnictwa, ale to nie powinno go przekreślać – mówi serwisowi sadyogrody.pl Paweł Myziak, członek zarządu Zrzeszenia Producentów Papryki RP.