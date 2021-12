Zupka chińska jak hummus bio, czyli o paradoksach Nutri Score

- Nutri Score nie różnicuje produktów clean label od tych z dodatkiem konserwantów i innych substancji dodatkowych, a przecież w swoich założeniach dąży do ograniczenia spożycia żywności wysoko przetworzonej - mówi nam Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com

Według Systemu Nutri Score zupka chińska jest oceniona tak samo jak hummus bio. fot. shutterstock

Czytaj skład o Nutri Score

O ocenę metodologii i praktycznego działania systemu Nutri Score poprosiliśmy Katarzynę Radę, właścicielkę i pomysłodawczynię serwisu czytajsklad.com.

Katarzyna Rada wskazuje, że założeniem uproszczonego oznakowania żywności Nutri-Score, jest powstrzymanie wzrostu zachorowań na choroby cywilizacyjne.

- Chodzi o otyłość, cukrzycę, choroby krążenia i nowotwory, poprzez budowanie bardzo podstawowej świadomości żywieniowej i wpływanie na decyzje zakupowe nabywców. Twórcy systemu dążą do ograniczenia spożycia żywności wysoko przetworzonej, zawierającej znaczne ilości cukrów, soli, nasyconych kwasów tłuszczowych i konserwantów i promowania produktów bogatych w błonnik, pektyny, witaminy i sole mineralne - dodaje.

Co wpływa na ocenę produktu w systemie Nutri Score

Produkty oznaczone zielonymi literami A i B, są wskazywane jako te o wysokiej wartości odżywczej, bardzo istotne w diecie, które należy spożywać w większej ilości lub częściej. Żółtym kolorem i literą C oznacza się produkty wskazane jako te, które należy spożywać w sposób umiarkowany, natomiast pomarańczowa litera D i czerwona E mają nam wskazywać produkty zawierające większą ilość składników, które należy ograniczać, tzn. jeść je w mniejszej ilości lub rzadziej.

Składniki produktu wpływające negatywnie na wynik Nutri-Score to wysoka gęstość energetyczna produktu, wysoka zawartość cukru, wysoka zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych, wysoka zawartość soli. Składniki produktu wpływające pozytywnie na wynik Nutri-Score to zawartość owoców, warzyw i orzechów, zawartość witamin, zawartość błonnika oraz zawartość białka.

Nutri Score. Test popularnych produktów

Katarzyna Rada poddała porównaniu na kalkulatorze Nutri-Score kilka konkretnych produktów dostępnych w popularnych sieciach handlowych.

Były to: BIO humus paprykowy, szynka z indyka, polędwica z kurczaka oraz tzw. zupka chińska o smaku kurczaka. Skład i ocenę poszczególnych produktów podajemy poniżej:

BIO humus paprykowy – ocena Nutri-Score żółte C.

Ciecierzyca gotowana 52% (ciecierzyca, woda), marynowana czerwona papryka 15% (papryka czerwona, ocet spirytusowy), pasta SEZAMOWA Tahini 12%, olej rzepakowy, woda, cukier trzcinowy, sól, czosnek suszony, kmin rzymski, płatki chili.

Szynka z indyka – ocena Nutri-Score żółte C.

Mięso z indyka 91%, sól, skrobia modyfikowana, stabilizator E451, syrop glukozowy, glukoza, kolagenowe białko drobiowe, substancja zagęszczająca E407, błonnik bambusowy, przeciwutleniacz E301, ekstrakty przypraw, aromaty, substancja konserwująca E250.

Polędwica z kurczaka – ocena Nutri-Score żółte C.

Mięso z piersi kurczaka (105 g mięsa użyto do przygotowania 100 g produktu), skrobia ziemniaczana, sól, ekstrakty: warzyw (zawiera seler), owoców i przypraw, przyprawy, aromat.

Zupa błyskawiczna o smaku kurczaka – ocena Nutri-Score żółte C.

mąka PSZENNA, tłuszcz palmowy, tapioka, sól, skrobia modyfikowana, cukier, stabilizatory: trifosforany, guma guar; substancje spulchniające: węglany potasu, węglany sodu; kurkuma, dodatki smakowe (6%): sól, rafinowany olej palmowy, wzmacniacze smaku: glutaminian monosodowy, guanylan disodowy, inozynian disodowy; cukier, pieprz, suszony por (1%), maltodekstryna, aromat, barwniki: karmel, karoteny; czosnek (0,6%), hydrolizat BIAŁKA SOJOWEGO, substancja przeciwzbrylająca: E 551; przeciwutleniacz: E 300.

Nutri Score - diabeł tkwi w szczegółach?

Wszystkie powyższe produkty system Nutri-Score ocenia żółtym C, czyli należy spożywać je w sposób umiarkowany. Katarzyna Rada zwraca uwagę, że, jak zwykle, w szczegółach kryje się wiele istotnych kwestii.

- Patrząc na skład Bio humusu paprykowego, którego większość składników pochodzi z rolnictwa ekologicznego, który nie zawiera konserwantów, stabilizatorów, wzmacniaczy smaku, a do tego jest w stu procentach produktem roślinnym i zostaje oznaczony tak samo jak zupka błyskawiczna o smaku kurczaka, zawierająca trzy wzmacniacze smaku, substancje stabilizujące, przeciwzbrylające, dużą ilość soli i na domiar złego tłuszcz palmowy, trudno zgodzić się z takim podejściem. Po pierwsze dlatego, że Nutri-Score ma nam wskazywać ilości rekomendowane do dziennego spożycia, czyli rekomenduje w takiej samej ilości Bio Humus co zupkę chińską. Po drugie, sugestywność kolorów oznakowania, gdzie zielony to w społecznej świadomości ocena pozytywna, a pomarańczowy i czerwony to ostrzeżenie lub ocena negatywna, pozwala nam myśleć, że mamy czuć się ostrzeżeni przed tymi dwoma tak odległymi od siebie produktami w równej mierze - wskazuje.

Ekspertka zauważa, że w świetle powyższych wyników, Nutri-Score nie różnicuje produktów clean label od tych z dodatkiem konserwantów, zagęstników, stabilizatorów i innych substancji dodatkowych, a przecież w swoich założeniach dąży do ograniczenia spożycia żywności wysoko przetworzonej.

- Widać to wyraźnie patrząc na skład polędwicy z kurczaka, która jest produktem z tak zwaną czystą etykietą i szynki z indyka, która zawiera konserwant i inne substancje dodatkowe, a oba produkty są ocenione tak samo - na żółte C. Ten sam wniosek dotyczy przypadku zupki chińskiej i BIO humusu - dodaje.

Nutri Score. Ekologiczny sok gorszy niż napój

Czytaj Skład sprawdził także, jaką ocenę w systemie Nutri Score otrzymają: ekologiczny sok jabłkowy i napój jabłkowy. Oto skład i wyniki:

Skład napoju jabłkowego: woda, sok jabłkowy (20%) z soku zagęszczonego, cukier i/lub syrop glukozowo-fruktozowy, regulator kwasowości - kwas cytrynowy, aromat, witamina C, ekstrakt z suszonych jabłek, substancja słodząca – sukraloza. W skali Nutri-Score ocena D.

Ekologiczny sok jabłkowy uzyskał ocenę E, czyli gorszą niż napój.

- Rozumiemy, że chodzi o wysoką zawartość naturalnie występujących w soku cukrów i fakt, że w tym wypadku sok jest bardziej słodki od napoju, jednak warto wspomnieć o jakości i spożywanej ilości każdego z tych produktów, a jeszcze bardzie warto wiedzieć, że najlepiej po prostu zjeść jabłko - dodaje Katarzyna Rada.

Nutri Score jest zbyt mało precyzyjny?

W ocenie specjalistki za mało precyzyjne jest wynikające z Nutri-Score określenie zalecanych ilości do spożycia.

- Co to oznacza: spożywać w większej ilości lub częściej? Czy: spożywać w sposób umiarkowany, albo ograniczać, jeść w mniejszej ilości lub rzadziej? Brakuje punktu odniesienia, którym mogłaby być na przykład nowa piramida żywienia, z której wprost wynikają proporcje optymalnej diety. I po raz kolejny trudno nie zauważyć, że oparte na najlepszych założeniach oznaczenia, nie zastąpią edukacji żywieniowej, która w Polsce nie istnieje, a która prowadzi do świadomych wyborów konsumenckich, opartych na ugruntowanej, wewnętrznej motywacji nabywców - dodaje.

Według Katarzyny Rady zbyt duże uogólnienie jakie niesie Nutri-Score, to sytuacja gdzie proponuje się uproszczony system zamiast rzetelnej edukacji.

- Wdraża się proste narzędzie, które ma być remedium na zaniedbania edukacyjne wielu lat i ratować społeczeństwa z chorób cywilizacyjnych i dieto zależnych. W ujęciu ogólnym jest jakąś informacją dla nabywcy, ale w wielu przypadkach może wprowadzać w błąd. System Nutri-Score pokazuje nam trzy kolory, jak na przejściu dla pieszych. Pamiętajmy, że mając pomarańczowe czy zielone światło, nadal warto uważnie się rozejrzeć - podsumowuje.

Katarzyna Rada - ekonomistka, specjalistka komunikacji marketingowej, moderatorka Design Thinking, mediatorka i negocjatorka. Od sześciu lat związana z branżą spożywczą, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com, współpracuje z producentami, wspierając ich w zakresie projektowania żywności, napojów i prowadzenia kampanii reklamowych. Współautorka programu innowacyjnego kierunku studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:

