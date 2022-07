Związek Producentów Cukru w Polsce: Podaż cukru w pełni zaspokaja popyt

Autor: Olimpia Wolf

Data: 22-07-2022, 16:34

W Polsce nie ma problemu z dostępnością cukru. Jego podaż w pełni zaspokaja popyt – mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Michał Gawryszczak, dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

Związek Producentów Cukru w Polsce: Podaż cukru w pełni zaspokaja popyt, fot. shutterstock

Dlaczego w sklepach brakuje cukru?

W drugiej połowie lipca konsumenci w Polsce zaczęli masowo wykupywać cukier w sklepach, w których był on najtańszy. Jednym z takich sklepów była Biedronka. Dostawy tego produktu planowane były pod standardowy popyt, a ten niespodziewanie wzrósł. Przez to w sklepach tej sieci można zobaczyć braki na półkach. Biedronka zdecydowała się wprowadzić limity na cukier, tak też zrobiły Aldi i Netto. Z kolei Lidl i Żabka na razie nie przewidują takich działań.

Dlaczego klienci tak licznie wykupują cukier? Czy boją się, że podrożeje, albo że go zabraknie? Zapytaliśmy o to Michała Gawryszczaka, dyrektora biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

Olimpia Wolf: W drugiej połowie lipca konsumenci zaczęli masowo kupować cukier. W niektórych sklepach widać puste półki. Zapytajmy zatem wprost - czy w Polsce jest problem z dostępnością cukru?

Michał Gawryszczak: W Polsce nie ma najmniejszego problemu z jego dostępnością. Pamiętajmy, że nasz kraj jest trzecim producentem cukru w Unii Europejskiej. Produkujemy rocznie ponad dwa miliony ton cukru, a konsumujemy tylko 1,6 miliona. Jak więc widać, podaż w pełni zaspokaja popyt.

Dlaczego więc w sklepach brakuje cukru?

Jest to związane z lekką paniką konsumentów, związaną z wojną w Ukrainie oraz z pogłoskami na temat możliwego ograniczania dostaw energii jesienią i zimą. Uważam, że te obawy nie mają podstaw. Ludzie boją się również, że ceny cukru mogą w najbliższym czasie wzrosnąć, dlatego robią zapasy. Jak wiadomo, cukier można długo przechowywać. W tym drugim przypadku obawy są już słuszne, cukier będzie drożał. Wiąże się to z niespotykaną presją kosztową, której doświadczają obecnie producenci cukru w Polsce. Obserwujemy bardzo duże wzrosty cen surowca, energii, opakowań czy też płac.

Producenci planowo dostarczają cukier

Jak wygląda dostarczanie cukru przez producentów?

Producenci dostarczają cukier planowo, zgodnie z zawartymi wcześniej umowami handlowymi. Nie jest jednak możliwe, aby z dnia na dzień przestawić harmonogram transportu, więc jeśli nagle występuje znacznie większy popyt na cukier, naturalne jest, że odbiorcy muszą poczekać na kolejną dostawę. Radziłbym poczekać kilka dni i wierzę, że sytuacja powróci do normy.

Czy w tym roku zbiory buraka cukrowego będą zbliżone do ubiegłorocznych?

Od września do grudnia będą trwały zbiory buraka cukrowego. Będzie on transportowany do cukrowni, które przerabiają buraki na cukier. Zbiory buraka cukrowego będą lekko obniżone w stosunku do roku 2021. Wynika to z tego, że w tym sezonie część rolników wybrała bardziej konkurencyjne uprawy, takie jak na przykład pszenica, której ceny znacznie wzrosły. Szacujemy, że wyprodukujemy w tym roku gospodarczym około dwóch milionów ton cukru.

Dziękuję za rozmowę.