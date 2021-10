Żywność ekologiczna. Dlaczego sięgamy po bio?

Żywność bio - wartość tego rynku w Polsce systematycznie rośnie wraz ze wzrostem świadomości i potrzeb konsumentów związanych z prozdrowotnym odżywianiem. Mimo wszystko, na tle Europy, pod kątem eko-wydatków nadal wypadamy blado.

Wartość rynku żywności ekologicznej w Polsce rośnie z każdym rokiem. Jednak jest to nadal nisza/fot. shutterstock

Żywność ekologiczna - co to znaczy

Żywność ekologiczna to określenie żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego - czyli takim, w którym nie stosuje się nawozów sztucznych i pestycydów.

Producenci i przetwórcy żywności ekologicznej mają obowiązek oznaczenia swoich produktów logo produkcji ekologicznej Unii Europejskiej, numerem jednostki certyfikującej oraz wskazać pochodzenie surowców wykorzystanych do wytworzenia produktu. W Polsce na koniec 2020 roku kontrolą i certyfikacją produkcji ekologicznej zajmowało się 13 upoważnionych przez Ministra właściwego do spraw rolnictwa jednostek certyfikujących.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa mimo, że rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii, sprzedaż produktów ekologicznych wzrosła o 23% w stosunku do roku ubiegłego.

Żywność bio - czy warto?

Istotną motywacją wyboru produktów ekologicznych jest zdrowie, na które wskazuje 48% respondentów zapytanych w badaniu „What motivates consumers to buy organic foods?”. Na drugim miejscu znajduje się brak pestycydów, który jest kluczowy dla 19% respondentów.

Zdaniem ekspertów Farmy Świętokrzyskiej, polscy klienci są świadomi wyższej zawartości składników odżywczych w jedzeniu bio. Coraz częściej motywuje ich też chęć ograniczenia ryzyka spożywania pozostałości środków ochrony roślin.

- Każda uprawa i produkcja żywności podlega kontrolom i musi spełniać określone normy, w przypadku rolnictwa ekologicznego są one mocno restrykcyjne. Takie uprawy potrzebują innego podejścia na różnych etapach produkcji. Na przykład w przypadku rolnictwa ekologicznego do odchwaszczania upraw wciąż stosuje się m.in. pracę ludzkich rąk. Aby uprawy były efektywne wykorzystuje się tradycyjny płodozmian - czyli zaplanowane na wiele lat następstwo roślin po sobie na danym obszarze gleby, który zapewnia jej bioróżnorodność - mówi Łukasz Gębka, prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Głównym powodem zakupu żywności ekologicznej dla niemal połowy respondentów zapytanych w badaniu jest zdrowie - na co wskazało 48% z nich. Brak pestycydów jest kluczowy dla prawie jednej piątej osób (19%). Wysoko znajduje się również przyjazność takich upraw dla środowiska, którą jako główną motywację deklaruje 15% zapytanych. Na świeżość produktów bio jako element najbardziej zachęcający do zakupu wskazało 9% osób, a 5% zadeklarowało, że są po prostu smaczniejsze. Chęć spróbowania czegoś nowego i moda motywuje po 2% zapytanych w badaniu.

Rynek żywności bio - Polska mniej wydaje niż Europa

Wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest na 1,36 mld zł w cenach detalicznych (to 0,5% całego rynku spożywczego). Z końcem 2019 w Polsce działało 18 637 gospodarstw legitymujących się certyfikatem gospodarstwa ekologicznego. W czasie pandemii sprzedaż rosła zarówno w sieciach handlowych, jak i segmencie specjalistycznym (ok. 850 sklepów). Problemy dotknęły natomiast punkty działające na terenie galerii handlowych. Z kolei sklepy sprzedające w modelu internetowym odnotowywały dwucyfrowe wolumeny wzrostu sprzedaży.

Mimo dużego potencjału polskiego rynku żywności ekologicznej, poziom sprzedaży w naszym kraju odbiega od reszty Europy. Przeciętny Polak rocznie na jedzenie organiczne wydaje ok. 36 zł. Średnia europejska to 346 zł - wynika z raportu „Żywność ekologiczna w Polsce” przygotowanego przez Koalicję na rzecz BIO we współpracy z NielsenIQ.

Wśród największych europejskich rynków żywności ekologicznej wyróżniają się głównie Niemcy i Francja, w których sprzedaż takich produktów przekracza 50 mld zł. Kolejni są Włosi, którzy na certyfikowane produkty wydają ponad 16 mld zł, a następnie Szwajcaria, Wielka Brytania, Szwecja i Hiszpania.