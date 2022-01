Żywność ekologiczna: Rynek w pandemii wzrósł o 10 proc.

- Rynek żywności ekologicznej w Polsce systematycznie rośnie od kilku lat. Obecnie, dzięki rozwojowi sprzedaży w dyskontach, znacznie wzrosła dostępność takich produktów. To jeden z głównych trendów, które obserwowaliśmy w 2021 roku - zapewnia Łukasz Gębka, właściciel i prezes Farmy Świętokrzyskiej.

Rynek żywności ekologicznej zyskał w panddemii. W 2021 r. jego wartość wzrosła o 10 proc./fot. shutterstock

- W 2021 roku na rynku żywności ekologicznej obserwowaliśmy niepokój spowodowany pandemią i inflacją. Konsumenci szukali oszczędności. Jednak równolegle zwiększała się dostępność produktów bio, głównie dzięki rozszerzaniu oferty w dyskontach. Coraz bardziej powszechna i dostępna stała się też wiedza o produktach ekologicznych. W efekcie rynek żywności ekologicznej w 2021 r. odnotował wzrost o ok. 10% - zapewnia Łukasz Gębka.

Wzosła sprzedaż online, jak i stacjonarna. W 2021 roku Farma Świętokrzyska obniżyła ceny produktów o 20-30%, co było możliwe m.in. dzięki zwiększeniu ich podaży, optymalizacji działań produkcyjnych i automatyzacji procesów.

- W 2022 roku wzrost będzie kontynuowany. Na sile zyska trend zastępowania produktów mięsnych w diecie żywnością roślinną - twierdzi Łukasz Gębka.

Rynek żywności ekologicznej w Polsce rośnie systematycznie już od kilku lat. Obecnie, dzięki rozwojowi sprzedaży w dyskontach, znacznie wzrosła dostępność takich produktów.

- To jeden z głównych trendów, które obserwowaliśmy w 2021 roku. Jeszcze kilka lat temu, żyby kupić żywność organiczną należało udać się do specjalistycznego sklepu. Dzisiaj są „pod ręką”. W efekcie w minionym roku rynek urósł o ok. 10%. Wzrost byłby wyższy, gdyby nie przedłużająca się pandemia i rosnąca inflacja - dodaje Gębka.

Konsumenci żywności ekologicznej mają dużą świadomość jej wartości i aż 67% z nich jest w stanie zapłacić więcej za te produkty - wynika z raportu „Trendy w ekozakupach Polaków”. Jednak w obecnych warunkach znaczenie ceny rośnie. Coraz więcej osób poszukuje oszczędności, mimo, że nie chcą rezygnować ze zdrowego jedzenia.

Żywność ekologiczna - rośnie sprzedaż online

Wzrost sprzedaży produktów ekologicznych był widoczny zarówno w kanale stacjonarnym, jak i online. - W porównaniu do 2020 roku, gdy odnotowaliśmy wzrost sprzedaży w sklepie internetowym o ponad 100%, w minionym roku kanał online rósł wolniej. Z kolei w odniesieniu do 2019 roku, czyli czasów sprzed pandemii, w zeszłym roku w naszym sklepie biozfarmy.pl osiągnęliśmy wzrost o 200%. Dużym powodzeniem cieszyły się niepasteryzowane kiszonki oraz świeże warzywa i owoce. Obserwujemy również szybki rozwój segmentu gotowych produktów, np. dań obiadowych - wylicza Łukasz Gębka.

Mniej mięsa, więcej warzyw

W 2022 roku rynek żywności ekologicznej w naszym kraju czeka dalszy rozwój. Jednym z niewielu pozytywnych skutków pandemii jest rosnący nacisk na zdrowy styl życia, którego niezbędnym elementem jest odpowiednia dieta.

- Dzięki zwiększonej dostępności żywności eko rośnie świadomość jego zalet i różnic w porównaniu do żywności konwencjonalnej. Większa jest także świadomość i wiedza na temat korzyści zdrowotnych i sposobów zastępowania mięsa w diecie produktami roślinnymi. W efekcie w najbliższych miesiącach wzrośnie sprzedaż produktów wegańskich i wegetariańskich. Zapewne zobaczymy również rozwój segmentu roślinnych dań gotowych, który napędzać będzie potrzeba zdrowej diety oraz wciąż szybkie tempo życia. Dalej rozwijać się będzie sprzedaż e-commerce. Z naszych obserwacji wynika, że klienci, którzy raz zdecydują się na zamówienie produktów spożywczych przez internet chętnie powtarzają takie zakupy - dodaje Łukasz Gębka.