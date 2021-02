Żywność ma zapewnić konsumentom relaks i zdrowie emocjonalne

Jeszcze 10 lat temu żywność funkcjonalna głównie kojarzyła się z napojami funkcjonalnymi. Prawdopodobnie najbardziej wtedy znanym produktem funkcjonalnym był Red Bull dodający skrzydeł. Dzisiaj produkty funkcjonalne może znaleźć w wielu innych kategoriach jak na przykład nabiałowej czy pieczywa. Ilość funkcji również znacznie wzrosła. W napojach mamy już nie tylko energetyki, ale napoje na sen, do sportu, czy na kaca. Kategoria żywności funkcjonalnej dynamicznie się rozwija.

Konsumenci szukają żywności i napojów funkcjonalnych, które dostosowane są do ich preferencji dietetycznych i/lub konkretnych celów żywieniowych a także zdrowotnych. Ogólnie dostępna żywność konwencjonalna często nie odpowiada oczekiwaniom konsumentów, gdyż nie dostarcza ona pożądanych wartości odżywczych lub poszukiwanych przez konsumentów dodatkowych funkcji. To właśnie jest powodem wzrostu zainteresowania produktami funkcjonalnymi na całym świecie, jak również w Polsce. Wartość globalnego rynku żywności funkcjonalnej wyniosła w 2019 roku 173 mld USD. Prognozuje się, że osiągnie wartość 309 mld USD do 2027 roku i będzie rosnąć przy rocznej stopie wzrostu (CAGR) 7,5% w okresie pomiędzy 2020–2027.

Spożywanie wysokiej jakości i pełnej wartości odżywczych żywności i napojów stało się jednym z głównych priorytetów. Konsumenci poszukują produktów o zmniejszonej ilości tego, co postrzegane jest jako „złe” składniki odżywcze, na przykład cukier, sód lub węglowodany. Oczekują od produktów bogactwa w „dobre” składniki odżywcze, takie jak błonnik, białko, witaminy i minerały. W ostatnim czasie popularność zyskały również składniki aktywne coraz częściej wykorzystywane przez producentów żywności, jak na przykład żeń-szeń, kurkuma, chilli, a także składniki bogate w witaminę C wpływające na odporność organizmu. Wzbogacanie produktów spożywczych o tego rodzaju komponenty, umożliwia zespołom NPD nadanie żywności i napojom konkretnej funkcji. Konsument ma możliwość doboru produktu zależnego od bieżących potrzeb organizmu. Żywność funkcjonalna występuję w wielu kategoriach produktowych, jak chociażby w nabiale, płatkach, przekąskach czy także w jednej z dynamiczniej rosnących subkategorii napojowych jakimi są shoty funkcjonalne.

W trosce o mikobiom jelitowy