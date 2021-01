Żywność ”na COVID” – co jeść, by wzmacniać odporność?

W lutym i marcu roku 2020, według danych Google Trends, aż o 670% wzrosła zbieżność w wyszukiwaniu słów: „żywność” i „układ odpornościowy”. Słowa te, wpisywane w wyszukiwarce razem, to potwierdzenie wzrostu świadomości wagi, jaką ma prawidłowe żywienie. Statystyki dowodzą, iż dostarczane organizmowi składniki odżywcze mają znaczenie dla funkcjonowania układu odpornościowego.

W obliczu pandemii COVID-19 odporność stała się kluczowym tematem dla konsumentów na całym świecie. - W rezultacie, poza suplementacją, coraz częściej poszukują oni żywności i napojów niosących ze sobą naturalne funkcjonalności związane z poprawą odporności. Bazując na danych konsumenckich Mintel, w maju 2020 roku, 34% Polaków deklarowało zainteresowanie żywnością, która może wspierać system odpornościowy. Te nowe potrzeby stały się w efekcie nowym oknem możliwości dla marek spożywczych - mówi Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.

Patrząc ilościowo, tego typu funkcjonalne rozwiązania w samej kategorii żywności i napojów nadal są niszowe, co wskazuje na dalsze możliwości wzrostu. - Dwa z ciekawych rozwiązań z tego obszaru, które dostępne są w Wielkiej Brytanii, to sok śniadaniowy na bazie owoców cytrusowych, z dodatkiem probiotyków, błonnika i witaminy C oraz płatki śniadaniowe Kellogg’s Special K Immune Support z wiśnią, ciemną czekoladą i migdałami, a także witaminami D, B6, B12, kwasem foliowym, cynkiem i żelazem. Kolejny ciekawy produkt z Wielkiej Brytanii to napój roślinny Alpro Daily Immunity Support na bazie owsa, w którego składzie znajduje się echinacea, witamina C, cynk, wapń oraz witaminy B2, B12, C i D - wylicza ekspertka.

Rynek produktów wpływających na zdrowie jelit rośnie także w Polsce i coraz więcej firm poszerza portfolio o tego rodzaju rozwiązania. - Spółdzielnia Mleczarska Bieluch wprowadziła jogurt prebiotyczny typu greckiego z inuliną, naturalnym prebiotykiem pozyskiwanym z cykorii. Przykładem jest również Activia do picia Shot Probiotiques zamknięta w 80-gramowym opakowaniu. Wraz z dynamicznym rozwojem rynku shotów w Polsce w sklepach można również znaleźć shoty prebiotyczne Chias Brother marki Wellss a także batony probiotyczne zawierające ponad 10 mld żywych kultur bakterii. Żywność pre- i probiotyczna była do tej pory kojarzona z kategorią nabiału, jednak my chcemy dawać konsumentowi możliwość wzbogacania mikroflory jelitowej poprzez produkty takie jak naturalne shoty na bazie soków owocowych czy poprzez batony – mówi Maciej Mikołajczak z Chias Brothers.