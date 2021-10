Akcyza na alkohol i papierosy: Projekt ustawy trafił do Sejmu

Projekt ustawy podwyższającej stawki akcyzy na alkohol i papierosy - trafił do Sejmu. Zgodnie z nim, od 1 stycznia 2022 r. akcyza na alkohol wzrośnie o 10 proc., a w kolejnych pięciu latach będzie rosła co roku o 5 proc.

Autor: PAP

Data: 25-10-2021, 14:05

Projekt ustawy podwyższającej akcyzę na alkohol i papierosy trafił do Sejmu; fot. shutterstock

Podatek akcyzowy

Opublikowany na stronach Sejmy projekt ustawy o podatku akcyzowym ma na celu podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy. Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, od 1 stycznia 2022 r. stawki akcyzy na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie wzrosną o 10proc., a minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów.

Poza tym w uzasadnieniu napisano, że projekt zakłada wprowadzenie minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia, a stawka akcyzy na tzw. wyroby nowatorskie zostanie podniesiona poprzez podwyższenie stawki kwotowej o 100 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Harmonogram podwyżek akcyzy

W projekcie została zapisana także tzw. "mapa drogowa", czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc.

"Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5 proc. (wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Jak wynika z szacunków przedstawionych w uzasadnieniu, cena 0,5 litra 40-proc. wódki, która obecnie wynosi 22 zł, w przyszłym roku wzrośnie do 23,5 zł, a w 2027 roku będzie to 28,2 zł (łącznie z VAT). Z kolei cena butelki piwa o objętości 0,5 l (12 stopni Plato), która wynosi 2,8 zł, w przyszłym roku wzrośnie do 2,86 zł, a w 2027 r. - do 3,06 zł.

Z kolei paczka papierosów wskutek podwyżek akcyzy w przyszłym roku - według szacunków zawartych w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie - zdrożeje o 0,3 zł, a w 2027 roku będzie wyższa o 1,24 zł.

Zgodnie z projektem, ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.