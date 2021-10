Akcyza na alkohol i papierosy wzrośnie. Jest projekt ustawy

Do Sejmu trafił projekt ustawy zawierającej harmonogram podwyżek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Jak wynika z oceny skutków regulacji, w ciągu najbliższej dekady do budżetu trafi z tytułu wzrostu akcyzy 103,7 mld zł.

Według wyliczeń resortu w wyniku tych podwyżek cena 0,5 l butelki wódki wzrośnie z 22 zł obecnie do 28,2 zł w 2027 roku. fot. Shutterstock

Do Sejmu trafił projekt ustawy o "indeksacji" stawek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Zawiera znaczące podwyżki.

Powodem podwyżek jest - jak deklaruje resort finansów - troska o zdrowie Polaków i "zniwelowanie skutków inflacji".

Skumulowany przychód budżetu państwa z tytułu tych podwyżek (w cenach stałych) ma wynieść 103,7 mld zł do 2031 roku.

W piątek do Sejmu trafił projekt ustawy o „indeksacji stawek akcyzy na wyroby alkoholowe i tytoniowe. W tym przypadku słowo „indeksacja” oznacza podwyżki. I to znaczące. Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2022 r akcyza na alkohol, wino, piwo (z wyjątkiem cydru i perry o zawartości alkoholu do 5 proc.) wzrośnie o 10 proc. W latach 2023-27 ta danina ma rosnąc o 5 proc. rocznie.

W sumie akcyza wzrośnie z 6275 zł za hektolitr czystego alkoholu obecnie do 8811 zł w 2027 roku czyli o ponad 40 proc. Według wyliczeń resortu w wyniku tych podwyżek cena 0,5 l butelki wódki wzrośnie z 22 zł obecnie do 28,2 zł w 2027 roku.

Akcyza na wino wzrośnie w tym czasie ze 174 zł za hektolitr obecnie do 245 zł w 2027 roku. Zdaniem Ministerstwa Finansów ta podwyżka nie spowoduje znaczącego wzrostu cen – butelka wina ma zdrożeć z 20 zł obecnie do 20,65 zł w 2027 r.

Akcyza na piwo ma wzrosnąć z 8,57 zł za hektolitr do 12,4 zł. Cena butelki piwa ma wzrosnąć za sprawą tej podwyżki z 2,80 zł obecnie do 3,06 zł w 2027 roku.

Papierosy mocno zdrożeją

Na szok cenowy muszą przygotować się również palacze - zarówno tradycyjnego tytoniu, jak i wyrobów nowatorskich. Akcyza na papierosy wzrośnie z 228,1 zł za każde 1000 sztuk plus 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej obecnie do 367,36 zł za 1000 szt. plus 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. W wyniku tych podwyżek paczka papierosów zdrożeje o 1,24 zł.

Tytoń do palenia czekają jeszcze większe podwyżki - akcyza wzrośnie z 155,79 zł za kg do 150,91 zł za kg (w obu przypadkach, podobnie jak przy papierosach dochodzi 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej. To oznacza wzrost cen o 5,05 zł za każde 100 g w 2027 roku.

- Oprócz ww. zmian stawek w 2022 r. nastąpi podniesienie minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów oraz wprowadzenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na tytoń do palenia w wysokości 100 proc. całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży tytoniu do palenia - czytamy również w projekcie uzasadnienia do ustawy.

- W przypadku kwotowo-procentowych stawek akcyzy zaproponowano podniesienie tylko składnika kwotowego, tak aby dodatkowe obciążenie oddziaływało przede wszystkim na tańsze segmenty rynku - czytamy również.