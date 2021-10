Dwie tony nielegalnego suszu tytoniowego w rękach KAS

Funkcjonariusze KAS zatrzymali nielegalny transport liści tytoniu w woj. lubuskim, około 30 km od granicy z Niemcami. Przewożący tytoń kierowca busa został przesłuchany i usłyszał zarzuty – poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Funkcjonariusze KAS zatrzymali nielegalny transport liści tytoniu w woj. lubuskim / fot. shutterstock

Ewa Markowicz dodała, że za przewożony ładunek należałoby zapłacić ponad milion zł samego podatku akcyzowego, a do tego jeszcze dochodzi podatek VAT.

Tytoń warty milion złotych

Ciężarowy bus, wypełniony 69 balotami powiązanych liści tytoniu, został zatrzymany do kontroli na drodze krajowej nr 18. Auto jechało w kierunku Wrocławia.

33-letni mieszkaniec woj. zachodniopomorskiego, który kierował autem nie posiadał obowiązkowego numeru SENT, który poświadczyłby przemieszczanie wyrobów tytoniowych zgodnie z prawem. W busie były dwie tony wysuszonych liści tytoniu.

"W taki sposób tytoń bez żadnych opłat trafia do nielegalnych krajalni i wysyłany jest np. w przesyłkach pocztowych lub kurierskich do zamawiających w całej Polsce. Uczestnikom przestępczej działalności grozi nie tylko kara bardzo wysokiej grzywny, ale także kara pozbawienia wolności do dwóch lat" - dodała rzeczniczka.