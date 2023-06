E-papierosy często są wybierane przez palaczy jako mniej szkodliwy zastępnik dla tradycyjnych papierosów. Specjaliści coraz częściej spierają się, czy jest to jedynie kolejna używka, czy też mniej szkodliwa alternatywa.

Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maja

Światowy Dzień Bez Tytoniu obchodzony 31 maja jest okazją do zwrócenia uwagi na wpływ e-papierosów na zdrowie. W ostatnich latach coraz większy odsetek palaczy tytoniu dążących do zerwania z tradycyjnym paleniem, decyduje się sięgnąć po e-papierosy. Czy to właściwy wybór?

E-papierosy zamiast tradycyjnych

Prof. Piotr Buszman z Grupy American Heart of Poland nie ma wątpliwości. Przyznaje, że e-papierosy często są wybierane przez palaczy jako "mniej szkodliwy" zastępnik dla tradycyjnych papierosów, który ma pomóc w przetrwaniu zerwania z nałogiem. Uważa jednak, że efektem takiej zamiany często nie jest wcale faktycznie całkowite rzucenie palenia, a jedynie przestawienie się z jednej formy używki na drugą.

"Tradycyjne papierosy zawierają szereg szkodliwych substancji chemicznych, takich jak smoła, benzen, cyjanowodór i inne toksyny. E-papierosy również zawierają różne substancje chemiczne, m.in. płyn z nikotyną, glikolem propylenowym, glicerolem i aromatami. Tradycyjne papierosy produkują dym i intensywny zapach, natomiast e-papierosy nie produkują dymu, ale wytwarzają parę" - tłumaczy w informacji przekazanej PAP.

E-papierosy również zawierają nikotynę

Specjalista zwraca jednak uwagę, że e-papierosy również zawierają nikotynę, która jest substancją uzależniającą. "Zamiana zwykłego papierosa na jego elektroniczny substytut bez jakiegokolwiek planu odejścia od palenia będzie dalszym trwaniem w nałogu" - zaznacza kardiolog.

E-papierosy są szczególnie popularne wśród młodzieży. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce po e-papierosy sięga już co czwarty nastolatek, co sprawia, że nasz kraj znajduje się w pierwszej piątce krajów o najwyższym odsetku palących nieletnich w Europie. Częstotliwość stosowania e-papierosów wśród osób w wieku 15-18 lat jest przy tym znacznie większa niż w przypadku tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Jak podkreśla Piotr Buszman, jedno z bardzo istotnych zagrożeń stanowi właśnie moda, a także większe przyzwolenie społeczne dla e-papierosów.

Badania nad wpływem długoterminowego użytkowania e-papierosów

"W efekcie może się okazać, że skala palenia papierosów elektronicznych będzie przewyższać liczbę osób palących wyroby 'tradycyjne', a lekarze będą mieć do czynienia z całą rzeszą młodych ludzi, którzy już od nastoletnich lat systematycznie dostarczają do swojego organizmu nikotynę i inne szkodliwe substancje. A warto przy tym zauważyć, że badania nad wpływem długoterminowego użytkowania e-papierosów na zdrowie nadal są prowadzone" - przestrzega specjalista.

Szkodliwość palenia papierosów - na co szkodzą?

Wskazuje, że palenie papierosów sprzyja chorobom układu oddechowego, ale wpływa także na wiele innych narządów, w tym na choroby serca. "Dla naszego układu krążenia szkodliwa jest już sama nikotyna, którą zawierają zarówno klasyczne papierosy, jak i te elektroniczne. Substancja ta podnosi ciśnienie, uszkadza naczynia krwionośne i śródbłonek, może także powodować destabilizację blaszki miażdżycowej. A pamiętajmy przy tym, nikotyna nie jest jedyną szkodliwą substancją, jaką zawierają e-liquidy" - wyjaśnia prof. Piotr Buszman.

Ostrzega, że substancje chemiczne obecne w dymie tytoniowym, takie jak nikotyna, tlenek węgla i inne toksyny, powodują uszkodzenie naczyń krwionośnych, prowadzące do zwężenia tętnic i ograniczenia przepływu krwi do serca.

"Długotrwałe palenie tytoniu prowadzi do uszkodzenia ścian naczyń krwionośnych, powodując ich stwardnienie i zmniejszenie elastyczności. To może prowadzić do zwiększonego ciśnienia krwi i rozwoju nadciśnienia tętniczego, co stanowi główny czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Ponadto palenie tytoniu może powodować zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków i tachykardia. Nikotyna zawarta w papierosach może wpływać na impulsy elektryczne w sercu, co prowadzi do nieregularnego bicia serca" - przekonuje kardiolog.

Część specjalistów uważa jednak, że e-papierosy są dla palaczy tytoniu wyborem mniejszego zła, gdyż są mniej szkodliwe niż papierosy tradycyjne. Przestawienie się na e-papierosy zawierające nikotynę lub bezdymny podgrzewany tytoń jest zatem korzystne z punku widzenia zdrowia ogólnego. Mogą być nawet bardziej skuteczne w zerwaniu z nałogiem niż nikotynowa terapia zastępcza.

Zwolennikiem e-papierosów jako metody walki z nałogiem palenia tytoniu jest w naszym kraju prof. Piotr Kuna z Łodzi, alergolog i specjalista chorób płuc, członek Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Twierdzi, że takie stanowisko wspierają badania. Przykładem są badania opublikowane w piśmie medycznym "National England Journal of Medicine". Wynika z nich, że po jednym roku liczba osób, które nie wróciły do tradycyjnych papierosów w grupie używających e-papierosów, wyniosła 18 proc., a wśród stosujących nikotynową terapię zastępczą odsetek ten nie przekroczył 9,9 proc. Obie badane grupy były wspierane również behawioralnie (korzystały z poradnictwa lekarsko-psychologicznego).

W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania i USA, dopuszczane są metody "mniejszego zła", takie jak e-papierosy. Pozwalają one zmniejszyć negatywne skutki palenia tytoniu poprzez użycie substancji mniej szkodliwej. Przykładem jest Narodowy Instytut Zdrowia i Opieki (NICE) w Wielkiej Brytanii. W przypadku palaczy zaleca on tego rodzaju redukcję ryzyka (harm reduction), gdy nie mogą oni przestać palić, nie w stanie obejść się bez nikotyny lub chcą jedynie palić mniej papierosów.

Palenie papierosów - jak zerwać z nałogiem?

Wszyscy eksperci są zgodni, że najlepsze efekty daje całkowite zerwanie z paleniem tradycyjnych papierosów, jak i wszelkimi formami palenia czy zażywania nikotyny. Im wcześniej tym lepiej, ale efekty zdrowotne w postaci wydłużenie życia można uzyskać w każdym wieku.

