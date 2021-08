Funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu

Funkcjonariusze wielkopolskiej KAS zlikwidowali nielegalną krajalnię tytoniu. W sprawie zatrzymano dwie osoby i skonfiskowano 2,5 tony tytoniu. Gdyby towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść prawie 2 mln zł

Autor: PAP

Data: 10-08-2021, 11:41

fot. unsplash.com

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, w ub. tygodniu funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu w opuszczonym gospodarstwie na terenie powiatu międzychodzkiego ujawnili działającą "na pełnych obrotach" nielegalną fabrykę tytoniu.

"Przy linii do produkcji lewego tytoniu zatrzymano dwóch mężczyzn, mieszkańców województwa lubuskiego. W wyniku przeszukania pomieszczeń ujawniono łącznie 2,5 tony tytoniu krojonego i liści tytoniu oraz krajalnicę do liści tytoniu i suszarki do suszenia liści tytoniu, a także inny sprzęt wykorzystywany pośrednio do obsługi miejsca produkcji wyrobów tytoniowych" - poinformowała Spychała-Szuszczyńska.

Dodała, że "krajalnia była bardzo profesjonalnie wyposażona, dodatkowo zlokalizowana była w dużej odległości od zamieszkanych zabudowań". "Tym samym odgłosy pracy maszyn i zapach tytoniu nie mógł wzbudzać podejrzeń okolicznych mieszkańców" - podała.

Spychała-Szuszczyńska zaznaczyła, że gdyby towar trafił do sprzedaży, straty Skarbu Państwa mogłyby wynieść prawie 2 mln zł.

Zatrzymanym w sprawie osobom przedstawiono zarzuty nielegalnego wytwarzania wyrobów tytoniowych oraz popełnienia przestępstw karnych skarbowych. Sprawa ma charakter rozwojowy.