KAS udaremniła przemyt 2,7 tys. paczek papierosów

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt 2,7 tys. paczek papierosów. Nielegalny towar o wartości ponad 40 tys. zł przewoził kierowca ukraińskiego busa.

Data: 29-10-2021, 14:43

KAS udaremniła przemyt 2,7 tys. paczek papierosów /fot. Shutterstock

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Edyta Chabowska, do próby przemytu doszło na przejściu granicznym w Medyce.

"Funkcjonariusze KAS skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżającego do Polski busa na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Podczas rewizji pojazdu wykryli, że samochód został specjalnie przystosowany do przemytu" - dodała.

Papierosy bez akcyzy

W podłodze busa skonstruowano skrytkę, w której funkcjonariusze wykryli w sumie 2700 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Jak podkreśliła Chabowska, przeciwko 26-letniemu kierowcy wszczęte zostało postępowanie karne-skarbowe. "Papierosy oraz samochód, który posłużył do przemytu zostały zabezpieczone do dalszego postępowania" - zaznaczyła.

Jedną z konsekwencji przemytu było także skierowanie przez KAS do Straży Granicznej wniosku o zobowiązanie Ukraińca do powrotu do kraju.