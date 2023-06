- Opuścimy branżę tytoniową i będziemy oferować tylko produkty o obniżonym ryzyku – powiedział Markus Essing, dyrektor generalny Philip Morris w Niemczech i Austrii, na imprezie w Berlinie. Jednak jak podaje Die Welt, nie podał na to konkretnej daty.

Czy to koniec klasycznych papierosów?; fot. unsplash.com

"Możemy ustalić datę końcową, ale jeszcze jej nie zdefiniowaliśmy" – powiedział Essing.

Koniec klasycznych papierosów?

Od 2017 roku firma zaprzestała promowania klasycznych papierosów tytoniowych, takich jak słynna marka Marlboro, a obecnie koncentruje się głównie na podgrzewaczach tytoniu Iqos. Tytoń w nich nie jest spalany, a jedynie doprowadzany do wysokiej temperatury. Według Philipa Morrisa powinno to skutkować zmniejszeniem zanieczyszczeń o około 95 procent. W Niemczech Federalny Urząd ds. Oceny Ryzyka potwierdził, że jest to mniej szkodliwa opcja. Jednak tytoń w podgrzewaczu tytoniowym zawiera również nikotynę i jest tak samo uzależniający jak klasyczny papieros.

Co z marką Marlboro?

Jak podaje "Die Welt", firma posiada prawa do znaku towarowego Marlboro poza USA i jest liderem rynku klasycznych papierosów tytoniowych w Niemczech z udziałem na poziomie 37 proc. Sama indywidualna marka Marlboro ma 24-procentowy udział w rynku. Z drugiej strony nowe produkty, takie jak Iqos, mają obecnie 5-proc. udział w sprzedaży na niemieckim rynku wyrobów tytoniowych.

